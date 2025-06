Ação rápida da GM evita possível agressão no Jardim Lisa após acionamento do Botão SOS

GamaFerramenta de proteção da Guarda Municipal de Campinas já foi acionada 54 vezes em 2025 e resultou em sete prisões por violência doméstica

A ação imediata da equipe do GPOM terminou na prisão do agressor ainda no quintal da casa

Mais uma ocorrência em Campinas reforça a eficácia do Botão SOS Gama, ferramenta de resposta rápida da Guarda Municipal de Campinas voltada à proteção de mulheres em situação de violência doméstica. No último dia 21 de junho (sábado), uma mulher de 52 anos, assistida pelo programa Guarda Amiga da Mulher (GAMA), acionou o botão após seu ex-companheiro arrombar uma janela e tentar invadir sua casa no Jardim Lisa.

A ação imediata da equipe do Grupo de Patrulhamento Ostensivo com Motos (GPOM) terminou na prisão do agressor ainda no quintal da casa.

Segundo a vítima, a agilidade no atendimento foi essencial para evitar que o caso tivesse consequências mais graves. Ela destacou a segurança de contar com um sistema que oferece resposta emergencial em tempo real.

“Me senti vitoriosa ao constatar que o Botão realmente funciona. Diria para as mulheres não desistirem e acionarem o Botão quando for necessário. Se o agressor continuar perturbando, a vítima deve sim acessar o celular e chamar a GM por meio do Botão, ir na delegacia, registrar o boletim de ocorrência e não desistir porque foi tudo muito rápido”, disse a mulher.

Ferramenta digital já evitou diversos casos de violência

O Botão SOS Gama é um recurso integrado ao celular das mulheres cadastradas no programa e envia um alerta instantâneo com geolocalização para a Central de Comando e Controle (Cecom) da Guarda Municipal. Além da localização em tempo real, a ferramenta permite o envio de mensagens de texto, áudios, fotos e vídeos, otimizando a comunicação com as equipes de patrulhamento.

O caso no Jardim Lisa se soma a outras ocorrências bem-sucedidas já registradas pela corporação. Somente em 2025, o botão já foi acionado 54 vezes, resultando em sete prisões, sendo três delas apenas no mês de maio — o período com o maior número de ocorrências registradas até agora. O programa GAMA é voltado a mulheres com medidas protetivas de urgência, oferecendo um canal direto e seguro de socorro em situações de risco iminente.

“O Botão tem se mostrado decisivo para a proteção das mulheres com medida protetiva. O mês de maio bateu recorde de prisões de agressores desde a implantação do sistema”, disse Cristina Bonin, superintendente do Programa Guarda Amiga da Mulher.

Ainda de acordo com superintendente do Programa, além de aumentar a sensação de segurança, o Botão tem garantido respostas mais ágeis às situações de emergência. “A tecnologia encurta o tempo de resposta, eliminando a etapa de uma ligação telefônica e a necessidade de identificação. Isso faz toda a diferença para quem está em situação de risco. Temos relatos de assistidas que foram atendidas em poucos minutos e que se sentiram verdadeiramente protegidas”, afirma.

Programa Guarda Amigo da Mulher

O Programa Guarda Amiga da Mulher monitora o cumprimento de medidas protetivas de urgência junto às vítimas, com visitas frequentes das equipes do programa às assistidas. A estrutura do GAMA conta com a Sala Lilás, na Base Centro da Guarda Municipal, inaugurada em 2021, um local para que as mulheres vítimas de violência doméstica busquem acolhimento e recebam orientação sobre os serviços disponíveis na Rede Protetiva e encaminhamentos judiciais. Atualmente, o programa conta com 198 mulheres que são assistidas.