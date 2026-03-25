ACE convida comércio de Holambra para o Dia do Rei e o Abril Laranja

Vitrines coloridas de laranja e bancas promocionais devem marcar o Koningsdag

Com a chegada de abril, o comércio de Holambra está sendo convidado pela Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) para integrar as ações do Dia do Rei e do Abril Laranja. A iniciativa propõe a ambientação temática das lojas e a realização de estratégias promocionais ao longo do mês.

De acordo com a gerente da ACE, Suzi Celegatti, a proposta é estimular a participação das empresas, especialmente as do varejo, por meio da decoração dos estabelecimentos com a cor laranja e da criação de ações voltadas à atração de clientes e ao aumento das vendas.

As atividades podem começar a partir de 1º de abril, embora datas e ações devem ser definidas por cada empresa. “Ressaltamos, porém, que é muito importante que cada estabelecimento faça uma ampla divulgação para que seus clientes saibam das promoções e desse mês especial”, afirma Suzi Celegatti.

Entre as orientações da ACE estão a organização de bancas na calçada, destaque de produtos, vitrines criativas na cor laranja com elementos que lembrem o Dia do Rei, realização de promoções, com reforço da comunicação visual para convidar o público a entrar na loja.

A Associação Comercial disponibilizará, em breve, kits para empresas associadas, com cartazes e itens alusivos à data, como forma de padronizar a comunicação e incentivar a participação.

Rota laranja

Na Rota dos Imigrantes, principal corredor comercial da cidade, mais de 20 empresas já aderiram à proposta e devem participar com as ações sugeridas. As empresas também estudam criar atividades especiais próximas ao Dia do Rei.

Koningsdag: festa na Holanda e em Holambra

O Abril Laranja é inspirado no Koningsdag, celebração nacional da Holanda realizada em 27 de abril, data do aniversário do rei Willem-Alexander. Em Holambra, as ações se estendem por todo o mês, com maior concentração nos finais de semana. Além do varejo, por meio dos setores de turismo e cultura, realizam eventos para celebrar o Koningsdag. Veja programação no site da prefeitura (www.holambra.sp.gov.br).

Mascote oficial da ACE