ACE ELEGE NOVO PRESIDENTE EM ASSEMBLEIA

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra tem um novo presidente. O contador e advogado Daniel Lino Rodrigues foi eleito para o biênio 2024-2026, substituindo o comerciante Ronaldo Graat, que esteve à frente da Associação desde 2020.

A Assembleia Geral Ordinária que elegeu o novo presidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 21 de fevereiro, no auditório da Associação.

Além do presidente, a reunião elegeu os demais membros da Diretoria Executiva e dos conselhos fiscal e administrativo.

Outra razão da reunião foi apresentar as atividades da Associação em 2023, como as comemorações de 30 anos da entidade, a concessão de prêmios de incentivo ao consumo na cidade para mais de 30 pessoas e capacitação de mais de 200 participantes. Outro evento que ganhou destaque foi a 2ª Confraria de Negócios.

Os planos para 2024 também foram apresentados, dentre os quais a criação da Academia de Estudos Empresariais ACE, cujas atividades começam já agora em março, treinando os interessados em entender a precificação de produtos e as boas práticas de recursos humanos.

Para 2024, os treinamentos continuam, com ênfase em orientar as empresas na utilização dos produtos Boa Vista/Equifax Company, a evitar inadimplências e a praticar boas vendas. No ano, também será acrescentada uma campanha comercial a mais, a do Dia dos Pais.

Ainda está prevista a realização da 3ª Confraria de Negócios, em continuidade aos projetos de networking da Associação Comercial.

Conheça os demais integrantes da diretoria ACE:

Daniel Lino Rodrigues – presidente

Ronaldo Graat – vice-presidente

Maria Heloísa Pedrazzi – secretária

Gabriela W. Rodrigues – 1° tesoureira

Olívia Marques de Lima – 2ª tesoureira

Simone Aparecida Bandeira – 1ª suplente

Pedro Ten Buuren Angelo – 2° suplente

Almir André de Almeida – conselheiro fiscal

Maria Hendrika van Schaik – conselheira fiscal

Norma Carmona de Almeida – conselheira fiscal

Evelyn Brandão Brunhani – suplente

Oduvaldo Pavinatti Pinto – conselheiro deliberativo

Alberto Pedro van den Broek – conselheiro deliberativo

Antônio J. G. Hulshof – conselheiro deliberativo