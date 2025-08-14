ACE HOLAMBRA COMEMORA 32 ANOS NESTE SÁBADO, 16 DE AGOSTO

Trajetória é marcada por representatividade e serviços de apoio à economia varejista local

Neste sábado, 16 de agosto, a Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) celebra 32 anos de atuação, consolidando-se como uma das mais importantes e tradicionais instituições do município. Ao longo de sua história, a ACE Holambra cresceu e se desenvolveu em paralelo com o próprio município, que completará 34 anos em 2025. Dos poucos associados na sua fundação, hoje a entidade reúne mais de 300 empresas no seu quadro de filiados, empreendimentos do comércio, indústria, agricultura, serviços e turismo.

2500 CAPACITAÇÕES E 30 MIL CONSULTAS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

Referência em aprimoramento e atualização profissional dos associados e suas equipes, nos últimos dez anos foram promovidas aproximadamente 2.500 capacitações em cursos, palestras e eventos de qualificação profissional pela instituição.

Outra área de destaque na Associação Comercial de Holambra é a análise e monitoramento do crédito. “Por este recurso, conhecido pelas empresas como consultas de crédito e SCPC, respaldamos as empresas a venderem ou a realizarem negócios com mais segurança”, explica Suzi Celegatti, gerente da Associação Comercial há 15 anos. “Realizamos mais de 30 mil consultas aos sistemas de proteção ao crédito apenas nos últimos quatro anos – entre 2020 e 2024, pela Equifax | Boa Vista, empresa que incorporou o antigo SCPC – Sistema Central de Proteção ao Crédito”.

DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO: 30 ANOS DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS

Há cerca de 30 anos realizando de campanhas promocionais em datas estratégicas como Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal, a ACE mantém o compromisso de fortalecer o varejo, estimular a proximidade entre comerciantes e clientes, além de buscar reduzir a evasão de consumidores. Por essa razão, dezenas de lojas e milhares de clientes estiveram envolvidos, ao longo dos anos, com as campanhas de sorteios de prêmios.

Novo projeto – Nos últimos anos, o Dia do Rei também passou a fazer parte do calendário de atividades apoiadas pela Associação Comercial, que está investindo num novo projeto em 2025. Em parceria com empresas locais, a Associação Comercial tem promovido ações na Rota dos Imigrantes. A proposta é fomentar o comércio na principal via da cidade, a partir de horários diferenciados no comércio (período noturno) e atrativos.

A novidade permitiu maior acesso do consumidor às lojas e prevê a diminuição da evasão de consumidores em datas-chave para o varejo. Assim, aconteceram o Dia do Rei, o Dia das Mães e, recentemente, o Dia dos Pais na Rota. Centenas de consumidores visitaram o eixo comercial para suas compras. “Tem sido uma ótima experiência, com resultados concretos. As lojas atendem por mais tempo e o morador da cidade ainda usufrui de atrativos e, muitas vezes, de liquidações”, fala Suzi Celegatti, gerente da Associação Comercial. Os Dias Especais na Rota acontecem com custo parcialmente subsidiado pela ACE, o que garante um valor bastante acessível para as lojas envolvidas nos eventos.

Os estabelecimentos comerciais de outras regiões, associados à entidade, receberam, sem custo, kits de apoio às datas festivas do varejo, como balões e cartazes, além de divulgação nas redes sociais. “Nesse caso, a ideia é sensibilizar o consumidor para o nosso comércio como um todo”.

APOIO AO EMPRESARIADO: SERVIÇOS QUE CHEGAM A MAIS DE 2 MIL PESSOAS

Em um portfólio com aproximadamente 30 serviços destinados aos associados, destacam-se a Certificação Digital e o ACECard, cartão de benefícios do tipo vale-alimentação e refeição e convênios. O ACECard já é utilizado por mais de 1.400 pessoas de 60 diferentes empresas.

No dia a dia, a área da saúde é outro importante segmento dentro da Associação, envolvendo cerca de 1.000 pessoas de mais de 50 empresas como usuárias dos convênios médicos e odontológicos. “Na maioria dos casos, conseguimos praticar valores diferenciados para os associados, dependentes e funcionários”, observa Suzi Celegatti.

A mais recente novidade entre os serviços é a plataforma Mediquo, que possibilita teleconsultas com médicos, nutricionistas e psicólogos. Lançado agora em agosto, o serviço custa R$ 9,90 mensais para associados e R$ 19,90 para não associados, com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. “O serviço concede teleconsultas individuais com médicos, psicólogos e nutricionistas”, fala a gerente da ACE.

Segundo Suzi Celegatti, a Associação quer, assim, oferecer mais um serviço de apoio às empresas e seus funcionários: “Aderimos ao Mediquo, que é inspirado em modelos muito utilizados na Europa, para oferecer um serviço de saúde acessível e que os associados podem estender aos seus colaboradores como benefício, já que o preço é atrativo. Assim, uma grande rede de pessoas da cidade também será beneficiada.”

ESTUDOS E FOMENTO A NEGÓCIOS ENTRE EMPRESAS DE HOLAMBRA

Além dos serviços diários e campanhas comerciais, há uma agenda mensal de atividades com os associados. Desde o ano passado, a entidade promove encontros do Grupo de Estudos de Legislação Empresarial ACE e encontros do ACE Networking. Este é o responsável por Rodadas de Negócios periódicas e encontros mensais entre empreendedores, para fomento de negócios. O grupo de networking também faz aniversário em agosto, completando 4 anos de existência.

REPRESENTATIVIDADE NO MUNICÍPIO

“A entidade se faz presente no município de outras maneiras também, como, por exemplo, apoiando ou discutindo questões de interesse dos empresários em âmbito municipal e regional/estadual”, fala Daniel Rodrigues, presidente da Associação Comercial. “A ACE participa de órgãos e conselhos como o Conselho Municipal de Segurança, o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) – do qual é sede das reuniões, e da Base Comunitária de Bombeiros. Em âmbito regional e estadual, integra o grupo regional da Federação de Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a chamada RA7. Além de Holambra, fazem parte dessas reuniões outras 22 cidades”, cita o presidente.

OS PRÓPRIOS EMPRESÁRIOS COMANDAM ENTIDADE

Daniel Rodrigues lembra que os próprios empresários criaram a entidade em 1993 para apoiar o fortalecimento do setor. O primeiro presidente foi o empresário Pedro Ângelo (in memoriam) e, ao longo de sua trajetória, foi liderada ainda por Enivaldo Lobo, Vânia Renzo, Antônio Hulshof, Geraldo de Bruin, Oduvaldo da Silva Pinto, Almir André Almeida, Alberto van den Broek, Daniel Lino Rodrigues (atual presidente) e Ronaldo Graat (atual vice-presidente). Todos conduziram e continuam conduzindo a instituição com o apoio de um grupo de diretores e conselheiros que representam os diversos setores da economia local.

De acordo com Daniel Rodrigues, “em mais de três décadas de trajetória, a ACE Holambra funciona como pilar de apoio ao desenvolvimento econômico do município”. “Unimos os empresários e buscamos fortalecer os negócios por meio de serviços e iniciativas que atendem às demandas de um mercado em constante transformação”.