ACE NETWORKING CELEBRA 4 ANOS FORTALECENDO LAÇOS E FOMENTANDO NEGÓCIOS EM HOLAMBRA

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) celebra, neste mês de agosto, os quatro anos do ACE Networking, grupo criado em 2021 com o objetivo de promover conexões estratégicas entre empresários e estimular novas oportunidades de negócios no município.

Aproximando empresas

O projeto nasceu em um momento decisivo: o pós-pandemia. Após um longo período de distanciamento, a iniciativa buscou reaproximar e reconectar as empresas associadas, abrindo espaço para o diálogo, a troca de experiências e a geração de parcerias comerciais.

Atualmente, o grupo reúne em média 30 empresas participantes, que se encontram mensalmente para discutir ideias, compartilhar vivências e, sobretudo, impulsionar o crescimento conjunto. Além dos encontros fixos, já foram realizadas diversas Rodadas de Negócios, sempre com foco em criar um ambiente de cooperação e ampliar as oportunidades de mercado.

Desenvolvimento profissional

Segundo a coordenadora do grupo, Tânia Santana, o ACE Networking também se destaca como um espaço de desenvolvimento profissional. Isso porque as apresentações de pitch — breves discursos de apresentação dos negócios — passaram a ser vistas não mais como um desafio, mas como uma ferramenta poderosa de comunicação. Essa prática tem contribuído para o fortalecimento da performance de vendas e para a criação de novas parcerias comerciais.

Com quatro anos de atuação, o grupo se consolida como um dos pilares da ACE Holambra no apoio ao empreendedorismo local, ajudando empresários a se conectarem e crescerem em conjunto.