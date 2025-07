ACE Networking convida empresários para rodada de negócios no dia 24

Nesta edição, também podem participar empresários/empreendedores não associados

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) promove no dia 24 de julho, das 18 horas às 20h30, mais uma edição da Rodada de Negócios ACE Networking. Voltado à geração de conexões, parcerias e crescimento mútuo entre empresários locais, o evento será realizado na agência Sicredi, parceira da ACE e apoiadora da iniciativa.

A ação é gratuita, bastando aos associados e aos participantes do Grupo de Networking confirmarem presença na Associação Comercial.

Evento aberto também a não associados

Diferentemente de outras edições, essa rodada está aberta também a empresários que ainda não são associados à ACE Holambra. A ideia é ampliar as conexões e oferecer a todos os empreendedores da cidade a oportunidade de apresentar seus produtos e serviços, fortalecer o networking e fomentar novos negócios, assim como já faz há quase 4 anos a Bianca Marchesi Leite, da Vilage Marcas e Patentes. “Participar da ACE tem sido uma experiência valiosa. O trabalho de networking desenvolvido aqui vai muito além da troca de cartões: é sobre construir conexões reais, trocar experiências e impulsionar negócios por meio da confiança”, fala ela, que é associada há 5 anos. “Estar em um grupo de networking como esse amplia nossa visão, fortalece parcerias e abre portas que sozinhos talvez nunca alcançaríamos.”, finaliza.

Divulgação da empresa e criação de vínculos

Além da troca de contatos, o ACE Networking é uma forma de criar vínculos entre os empresários, o que, segundo os próprios participantes, faz toda a diferença no cenário empresarial da cidade. “O Networking da ACE nos permite manter relacionamentos constantes com outros empresários e acabam gerando negócios de forma natural”, garante a contadora e sócia-proprietária da Únita Inovação Contábil, Tamires Coelho, que participa há cerca de dois anos do grupo. “Aqui em Holambra é essencial, pois faz parte da cultura da cidade. Não é somente sobre venda, é sobre confiança. E ter uma entidade que organiza esses encontros é bem confortável e dá pra ajustar em nosso dia a dia.”

Confirmação de presença

A participação é gratuita, mas a ACE solicita a confirmação de presença com Tânia Santana, pelo WhatsApp: (11) 9 8873-5259. A confirmação vai facilitar a organização do evento, tornando a ação numa reunião mais produtiva para os envolvidos.