ACE realiza reunião mensal do Grupo Networking no próximo dia 25

Empresas vinculadas à ACE podem participar do Grupo, que fortalece a rede de contatos da empresa e fomenta negócios

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) promove no próximo dia 25 de setembro mais uma edição da Reunião Mensal do Grupo ACE Networking, iniciativa que fortalece o relacionamento entre empresários locais e abre espaço para novas oportunidades de negócios.

O encontro terá como anfitriã a Prolapack, empresa associada que recebe os participantes em sua sede, localizada na Rua O Semeador, 171 – Bairro Van Gogh – Holambra/SP.

Voltada a todos os associados da ACE, a atividade tem como objetivo estimular o intercâmbio de experiências, ampliar a visibilidade das empresas, favorecer a criação de parcerias e aproximar potenciais clientes e fornecedores. Além disso, o grupo é reconhecido pelo espírito colaborativo, em que empresários compartilham aprendizados e traçam objetivos em comum.

“O Grupo ACE Networking é um ambiente dinâmico, que possibilita conexões estratégicas e fortalece o comércio de Holambra. Cada encontro é uma oportunidade de gerar valor para os negócios locais e incentivar o crescimento coletivo”, destaca a ACE.

A reunião é aberta a todos os interessados em conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela entidade e participar dessa rede de conexões.

Serviço

Reunião Mensal do Grupo ACE Networking

Data: 25 de setembro

Local: Prolapack – Rua O Semeador, 171 – Bairro Van Gogh – Holambra/SP

Participação: gratuita e exclusiva para associados ACE

Informações e confirmação de presença: (11) 98873-5259