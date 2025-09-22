Acidente com caminhão e dois carros deixa três feridos e interdita rodovia em Amparo

Colisão aconteceu na SP-360 na manhã desta segunda (22); pista escorregadia teria contribuído para o acidente

Um grave acidente envolvendo dois carros e um caminhão deixou três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (22) na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360), em Amparo. A colisão ocorreu na altura do km 138 e provocou a interdição parcial da pista sentido Norte.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi causado pelas más condições da pista, que estava escorregadia devido à combinação de chuva e derramamento de óleo. Um dos veículos perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um caminhão. O impacto fez com que o caminhoneiro perdesse o controle e atingisse um segundo carro que vinha logo atrás.

O motorista do primeiro veículo foi socorrido em estado grave e encaminhado à Santa Casa Anna Cintra. Já os condutores do caminhão e do outro carro envolvido tiveram ferimentos leves e também receberam atendimento médico no mesmo hospital.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), a pista sentido Norte precisou ser interditada para atendimento da ocorrência, e o tráfego foi organizado em sistema de pare e siga pelo lado Sul. Um guincho foi enviado ao local para retirada dos veículos e liberação da via.

Apesar da gravidade da colisão, o DER informou que não houve registro de congestionamentos significativos na região.

📍 Fonte: g1 Campinas e Região

Foto Amparo Digital