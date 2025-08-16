Acidente com capotamento deixa motorista ferido na SP-095 em Amparo

Foto Amparo Digital

Chevrolet Classic perdeu o controle e capotou na manhã deste sábado (16); condutor foi socorrido ao Pronto-Socorro Ana Cintra

Na manhã deste sábado (16), um acidente de trânsito foi registrado na Rodovia SP-095, no km 48,300, sentido Oeste, no trecho de Amparo/SP. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um veículo Chevrolet Classic, que seguia no sentido Pedreira–Amparo, perdeu o controle da direção e capotou.

O carro ficou imobilizado na faixa de aceleração da rodovia, exigindo atenção redobrada dos demais motoristas que passavam pelo local. O condutor foi socorrido ao Pronto-Socorro Ana Cintra, em Amparo.

A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência com uma viatura e dois policiais, garantindo a segurança no trecho e o encaminhamento da vítima ao atendimento médico. Até o fechamento da ocorrência, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista.