Acidente na SP-340 deixa criança em estado grave em Mogi Guaçu

Criança de 9 anos sofreu parada cardiorrespiratória e foi socorrida pelo Samu; vítima deve ser transferida para o Hospital das Clínicas da Unicamp

Um acidente grave com capotamento foi registrado na manhã desta quinta-feira (18) na Rodovia SP-340, em trecho de Mogi Guaçu, próximo ao entroncamento com a SP-342, região do Furno. O veículo envolvido é um Renault Logan, que seguia pela via quando ocorreu o acidente.

Entre as vítimas estão uma mulher e uma criança de 9 anos. De acordo com informações apuradas, a criança sofreu parada cardiorrespiratória no local. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram os primeiros socorros e a encaminharam à Santa Casa de Mogi Guaçu.

Ainda segundo informações, a criança deverá ser transferida em estado grave para o Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, que esteve no local para registrar a ocorrência.

Fotos: Divulgação