ACIJ LANÇA NA SEXTA A CAMPANHA “NÃO SE CALE”

Com realização da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna – ACIJ acontece nesta sexta-feira, dia 15, às 9h, na sede da entidade– Rua Silvia Bueno, 484, Centro, o lançamento da Campanha “Não se Cale – Em situação de risco, peça ajuda fazendo o gesto com as mãos”. Um evento que promete ser um marco na luta por justiça, respeito e dignidade, com base na Lei 17.621/2023 que visa combater a violência contra a mulher em locais de lazer.

A iniciativa contará com as presenças da Dra Renata Santandrea – Juíza da 1ª Vara do Foro Regional da Vila Mimosa – Campinas, Dr Sérgio Luís Caldas Spina – Promotor de Justiça do Poder Judiciário de Jaguariúna e Dra Waleska Miguel Batista – Advogada, Professora Universitária e Pós-Doutoranda em Educação pela UNICAMP (LAPPLANE).

Com profundo conhecimento jurídico e social, os palestrantes irão conduzir um bate-papo de altíssimo nível sobre os desafios enfrentados pelas mulheres e os caminhos reais para a transformação.

As vagas são limitadas e o evento conta com apoio da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal e do CMDM – Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Jaguariúna.

Inscrições pelo link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5g58E6NEEnOlFoPPDI9PxeitUQzlLUUM4WkFDWU5VUTNCMThKUTlWRUdHSS4u.