ACIMM presente no lançamento de revista que focaliza a memória mogimiriana

CPL de Turismo Gastronômico de Mogi Mirim é reconhecida no Programa SP Produz (Foto: Reprodução)

A direção da Associação Comercial e Industrial (Acimm), participou na noite da última sexta-feira, 17, de um importante evento cultural que teve como palco o Museu de Arte de Mogi Mirim (MAMM). O destaque ficou por conta da apresentação da edição número 01 de uma revista editada pelo Centro de Documentação Histórica “Joaquim Firmino de Araújo Cintra” (CEDOCH), pensada para resgatar fatos importantes da memória da cidade, e cujo tema trabalhado pelo historiador Thiago Henrique Augusto, foi “Das Trevas à Luz Elétrica”.

A Acimm esteve representada pelos diretores Alexandre da Rocha Dantas e por Thaís Precinotti Teixeira. A cerimônia atraiu diversas personalidades dos universos cultural e político, com destaque para as participações do prefeito Paulo de Oliveira e Silva, a primeira dama Luzia Cristina Cortez; Luís Dalbo, secretário de Cultura e Turismo; Sebastião Zóli Junior, presidente do COMTUR, e os vereadores João Victor Gasparini, Luiz Roberto Tavares e Ernani Gragnanelo. Rico em detalhes, o trabalho de pesquisa resultou em uma publicação que mereceu muitos elogios.

Usaram a palavra os anfitriões do MAMM, Valter Poletine, Sidnei Cirilo de Sá, a presidente do CEDOCH Carmen Bridi o Secretário de Cultura e Turismo do Município, Luís Dalbo e o prefeito Paulo Silva.

Em seguida, Thiago Augusto falou por cerca de meia hora a respeito do processo de pesquisa que conduziu e que resultou no conteúdo impresso em 20 páginas, ricamente ilustradas, fornecendo um panorama de como era a vida para os mogimirianos em relação à ausência da luz elétrica num período de seis décadas a partir de 1751.

O lançamento da revista mereceu por parte do presidente da ACIMM, Nelson Theodoro Junior, muitos elogios, ele que é o atual presidente do COMPHIC (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural). “Vejo a iniciativa como um belíssimo presente dado a Mogi Mirim no momento em que nossa cidade comemora 256 anos de fundação. Quero parabenizar ao professor Thiago, à Carmem Bridi e todos os colaboradores do Cedoch por essa grande iniciativa”, pontuou.