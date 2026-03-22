Ações da GCM resultam na prisão de foragido e suspeito por estelionato em Holambra

Ocorrências distintas no fim de semana reforçam atuação integrada e combate à criminalidade no município

A Guarda Civil Municipal de Holambra registrou duas ações distintas ao longo do fim de semana que resultaram na prisão de um foragido da Justiça e de um indivíduo suspeito de estelionato.

Na primeira ocorrência, a equipe foi acionada para atender uma desinteligência familiar no bairro Imigrantes. Durante a averiguação, os agentes identificaram um indivíduo que tentou se esconder ao perceber a presença da viatura. Ele foi localizado embaixo de uma cama e, após consulta aos sistemas, foi constatado que estava foragido do sistema prisional. O homem foi conduzido à delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Já na segunda ação, houve uma operação integrada entre a Polícia Civil de Holambra, o setor de inteligência da GCM e a Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba. A investigação teve início após um crime de estelionato que gerou prejuízo aproximado de R$ 50 mil à vítima.

Com base nas informações levantadas, as equipes localizaram um veículo suspeito em outro município. Durante a abordagem, foram encontrados celulares, cartões bancários em nome de terceiros, comprovantes de transferências e chips de telefonia. O indivíduo abordado foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia especializada, onde permaneceu à disposição da Justiça. Os materiais e o veículo foram apreendidos, e o caso segue em investigação.

As ações demonstram a importância do trabalho integrado entre forças de segurança no combate à criminalidade e na garantia da segurança da população.

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