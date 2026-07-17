Adolescente é apreendido por ato infracional de tráfico de drogas em Artur Nogueira
Guarda Municipal localizou pedras de crack prontas para venda durante abordagem no Jardim Paraíso
Um adolescente foi apreendido pela Guarda Municipal de Artur Nogueira por ato infracional análogo ao tráfico de drogas durante patrulhamento realizado no bairro Jardim Paraíso.
Segundo a corporação, as equipes patrulhavam a Rua Joaquim Manuel de Menezes quando avistaram dois indivíduos em frente a um imóvel. A atitude chamou a atenção dos agentes, que decidiram realizar a abordagem.
Durante a revista pessoal, os guardas encontraram com um dos adolescentes nove pedras de crack já fracionadas e prontas para comercialização, além de uma porção maior da mesma droga, que ainda seria dividida para venda.
Questionados sobre a existência de outros entorpecentes, os abordados negaram possuir mais drogas.
A ocorrência foi apresentada no plantão da Delegacia de Polícia de Artur Nogueira para as providências cabíveis.
De acordo com a Guarda Municipal, o adolescente apreendido já havia sido apresentado em outras duas ocasiões por atos infracionais relacionados ao tráfico de entorpecentes.
Ao final da ocorrência, o menor permaneceu apreendido e ficou à disposição da Justiça.
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