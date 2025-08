Águas de Holambra apoia o Conexidades e reforça compromisso com o desenvolvimento sustentável

Presença da empresa, no evento que acontece esta semana em Holambra, amplia o diálogo sobre a importância do saneamento para o desenvolvimento e crescimento urbano

A Águas de Holambra, responsável pela gestão do sistema de saneamento em Holambra, participa da 8ª edição do Conexidades, que acontece entre os dias 4 e 8 de agosto, na Central de Eventos Expoflora. Com presença institucional ao longo de toda a programação, a empresa terá um estande voltado ao diálogo com os participantes, promovendo a troca de informações, experiências e ideias sobre sustentabilidade, saneamento e desenvolvimento local.

Na quarta-feira (6), o presidente do Instituto Aegea, Édison Carlos, participará do painel “Economia Circular: Reciclando hábitos, transformando atitudes”. Na ocasião, irá compartilhar a visão da Aegea, referência no setor privado de saneamento básico no Brasil, e grupo ao qual pertence a Águas de Holambra, sobre o futuro das cidades e o papel da concessionária nesse contexto, com ênfase em inovação, sustentabilidade e desenvolvimento urbano.

Com painéis que abordam temas como Educação, Saúde, Segurança, Tecnologia, Turismo e Sustentabilidade, o Conexidades se consolida como um espaço de diálogo essencial sobre a gestão pública no Brasil, promovendo discussões sobre seus desafios e caminhos.

“A atuação da Águas de Holambra está focada nas necessidades presentes e alinhada a uma visão de futuro. Trabalhamos com responsabilidade para garantir o uso consciente da água e a preservação dos recursos naturais, assim como na gestão correta de coleta e tratamento do esgoto, sempre com foco na sustentabilidade, na responsabilidade ambiental e na qualidade de vida da população”, afirma Daniel Mantovani, diretor-presidente da Águas de Holambra.

O evento tem como proposta integrar municípios, criar um espaço de escuta, reflexão e compartilhamento de experiências, inclusive com a iniciativa privada, em busca de soluções inovadoras nas mais diferentes áreas. Conexidades é realizado pela Multiplicidades, em parceria estratégica com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP), e nesta edição, conta com a presença da Águas de Holambra.

Sobre a Águas de Holambra

A Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.brSobre a Aegea

Criada em 2010, a Aegea é referência no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua, leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje, são mais de 33 milhões de pessoas atendidas em mais de 760 cidades de 15 estados, de norte a sul do Brasil

Saiba mais em https://www.aegea.com.br/