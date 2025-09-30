Águas de Holambra promove conscientização ambiental para mais de 300 estudantes de escolas públicas

Com atividades lúdicas, iniciativa aborda a importância do saneamento básico

Promover conscientização ambiental desde a infância é essencial para fortalecer o compromisso com o meio ambiente e o uso responsável dos recursos naturais. Pensando nisso, a Águas de Holambra, por meio da equipe de Responsabilidade Social, levou um momento especial de aprendizado a 337 alunos de cinco escolas da rede pública. A ação integra o programa Saúde Nota 10, que tem como foco temas como o uso consciente da água e a importância do tratamento de esgoto para a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida.

“Acreditamos que trabalhar a educação ambiental desde cedo é essencial para fortalecer a cultura do cuidado com os recursos hídricos. Ao envolver os alunos em uma experiência prática e informativa, conseguimos gerar impacto não apenas na escola, mas também nas famílias e no bairro onde essas crianças vivem”, destaca Érika Bueno, instrutora do programa pela Águas de Holambra.

Durante a atividade, os estudantes acompanharam uma palestra explicativa sobre o funcionamento dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário. Na sequência, o aprendizado ganhou um formato mais interativo com o apoio de cartilha e jogo educativo, que estimularam a participação dos alunos e facilitaram a assimilação dos conteúdos.

“Os estudantes puderam compreender de forma clara como funciona o sistema de captação, tratamento e distribuição da água, além do processo de coleta e tratamento do esgoto. Foram apresentados exemplos práticos do cotidiano, facilitando a compreensão sobre o uso responsável da água e a preservação dos recursos naturais”, explica Gabriela Penteado Cachiolo, assistente técnico pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Holambra.

As escolas Flamboyant, Van Ham, Imigrantes, Recanto das Palmeiras e Novo Florescer foram as instituições beneficiadas, onde os estudantes puderam aplicar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos e refletir sobre a importância da preservação da água.

Saúde Nota 10

O programa Saúde Nota 10 integra iniciativas do Instituto Aegea e tem o intuito de ampliar a consciência de professores e estudantes sobre a importância do acesso à água e esgoto tratados. Atividades são desenvolvidas abrangendo conhecimentos em cidadania, meio ambiente, saúde e qualidade de vida, temas transversais a diversas disciplinas escolares.