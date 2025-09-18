Águas de Holambra utiliza sistema de termografia e reforça segurança e eficiência no saneamento

Tecnologia identifica variações de temperatura em equipamentos e contribui para evitar interrupções no sistema de saneamento

Com o uso de câmeras especiais que captam imagens térmicas, a Águas de Holambra realiza o monitoramento preventivo dos principais equipamentos do sistema de saneamento do município. A tecnologia utilizada, conhecida como termografia, permite identificar alterações de temperatura em bombas, motores elétricos e painéis de acionamento, que indicam a possibilidade de falhas. Com isso, possibilita que a equipe técnica atue de forma antecipada, evitando paradas inesperadas no abastecimento de água ou no tratamento de esgotos gerados no município.

“Em todas as situações de alteração de temperatura identificadas por nossos técnicos, a tecnologia foi decisiva, permitindo intervenções imediatas”, explica Rafael Jorge, gerente de Serviços e Operações da concessionária. “Além de acelerar os diagnósticos, a ferramenta contribui para evitar paradas não programadas, reduzir a necessidade de reparos emergenciais e otimizar o uso dos recursos”, conclui.

Na prática, o monitoramento térmico detecta sinais sutis de falhas, como desalinhamentos mecânicos ou desgaste de componentes, favorecendo ações corretivas com menor impacto operacional. As análises são realizadas por meio de um aplicativo integrado à câmera do aparelho que capta as imagens e agiliza os diagnósticos e o registro das ocorrências.

“A utilização de tecnologias já faz parte da rotina das equipes e tem sido essencial para manter a estabilidade e o desempenho do sistema”, destaca Isabelly Gonçalves, diretora executiva da Águas de Holambra. “Essa abordagem assegura uma operação mais estável, segura e com o mínimo de impacto para a população”, enfatiza.

