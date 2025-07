Alexandre Pires traz show inédito no dia 26, em Jaguariúna

O showman apresenta o “Pagonejo Bão” na RED Eventos.

A RED Eventos, em Jaguariúna, recebe no dia 26 de julho, um dos maiores nomes da nossa música. Depois de rodar o país com “Baile do Nego Véio”, Alexandre Pires apresenta o “Pagonejo Bão”.

O projeto, ainda inédito em apresentações na região, foi gravado em 29 de janeiro. Este será o primeiro e único show da turnê passando por aqui. Por isso, o público terá apenas essa chance de conferir mais um verdadeiro espetáculo desse showman.

Com abertura da casa às 21h e início da apresentação às 23h, Alexandre Pires estreia o show que teve participações como Ana Castela, Lauana Prado, Murilo Huff e Matogrosso & Mathias. O material foi gravado em Goiânia, a capital nacional do sertanejo.

Essa é a primeira vez que o cantor mistura o samba/pagode, ritmo que o consagrou com o SPC e depois em carreira solo, com o sertanejo. “Muita gente não sabe, mas eu cresci acompanhando o sertanejo, apreciando as modas de viola, morei 2 anos em Goiás, gravei com vários ídolos. Esse projeto é uma forma de homenagear esse gênero tão genuíno”, comenta Alexandre.

O público poderá curtir esse evento em 03 setores: MESA (cadeiras DIAMANTE, OURO, PRATA e BRONZE), Camarote Openbar e Premium.

Os ingressos podem ser adquiridos em Campinas, na Equipadão Norte Sul e Stefano’s Galleria Shopping, e nas unidades da Dr. Placas de Amparo, Jaguariúna, Artur Nogueira, Pedreira e Mogi Guaçu. Em Mogi Mirim, vendas na Newness. Compras online no site oficial do evento em agoraingressos.com.br

Informações pelo telefone 19 3244-1254.

SERVIÇO:

Alexandre Pires com Pagonejo Bão na RED Eventos

QUANDO: 26/07/25

HORÁRIO: a partir 21h | Show 23h

LOCAL: RED Eventos – Jaguariúna

ATRAÇÃO:

– ALEXANDRE PIRES

INFORMAÇÕES:

19 3244-1254