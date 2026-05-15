Alunos da EMEB Regina Tucci acompanham etapas do tratamento de água na ETA de Mogi Mirim

Visitas monitoradas apresentaram aos estudantes o funcionamento do sistema de tratamento, controle de qualidade e abastecimento de água do município.

Nos dias 17 e 24 de abril e 8 de maio, alunos do 4º e 5º anos da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) “Regina Maria Tucci de Campos” participaram de visitas monitoradas à Estação de Tratamento de Água (ETA) de Mogi Mirim. Ao todo, participaram 68 estudantes do período da manhã, sendo 43 alunos dos 4º anos A e B e 25 alunos do 5º ano B, com idades entre 9 e 10 anos.

As turmas foram recepcionadas pela química Carolina Damaceno, encarregada do setor de produção de água, e pela auxiliar de laboratório Marcela Mota, que prepararam uma demonstração prática sobre as etapas do tratamento da água e os produtos químicos utilizados no processo.

A visita aos módulos da estação ocorreu seguindo a mesma sequência do tratamento realizado diariamente na ETA. Os estudantes conheceram a unidade de mistura rápida, onde a água bruta chega e recebe os primeiros produtos químicos, além dos tanques de floculação, decantação e da unidade filtrante. O percurso incluiu ainda o laboratório da estação, onde são realizados testes diários de qualidade da água, e o centro de controle operacional, responsável pelo monitoramento e controle do sistema de tratamento, captação e abastecimento por meio da telemetria.

O programa de visitação à ETA tem como objetivo aproximar escolas e instituições públicas e privadas do trabalho realizado no tratamento e abastecimento de água, demonstrando a responsabilidade e a complexidade envolvidas no fornecimento de água de qualidade para toda a população. A iniciativa também busca conscientizar os estudantes sobre a importância da preservação dos recursos naturais e do uso responsável da água.

As visitas podem ser agendadas por meio de protocolo online no site do SAAE – www.saaemogimirim.sp.gov.br