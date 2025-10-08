ALUNOS DO QUALIFICA SP DE JAGUARIÚNA REALIZAM VISITA TÉCNICA EM COOPERATIVA DE FLORES

Os alunos que concluíram o curso de Auxiliar de Logística, oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna em parceria com o programa Qualifica SP, do Governo do Estado, participaram de uma visita técnica à cooperativa Veiling, em Holambra, nesta quarta-feira, dia 8 de outubro.

A atividade teve como objetivo proporcionar aos formandos uma experiência prática sobre os processos logísticos aplicados no setor de flores e plantas ornamentais, um dos mais importantes da região. Durante a visita, os participantes puderam conhecer a estrutura e o funcionamento da cooperativa, desde o recebimento dos produtos até a distribuição, além de aprender sobre as tecnologias utilizadas na gestão de estoque e transporte.

De acordo com a Secretaria, a ação integra as etapas de formação do curso, que busca capacitar profissionais para o mercado de trabalho e fomentar o desenvolvimento econômico local.

“Essas experiências complementam o aprendizado em sala de aula e aproximam os alunos da realidade das empresas, ampliando as oportunidades de inserção profissional”, destacou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna.

Foto: divulgação