Alunos participam de trilha de conscientização ambiental no bairro Palmeirinha

Estudantes da Escola Municipal vivenciam aprendizado prático sobre preservação e sustentabilidade

Na manhã desta quinta-feira, alunos da Escola Municipal do bairro Palmeirinha participaram de uma atividade especial de conscientização ambiental, realizada em parceria entre a Prefeitura, o grupo Amigos da Cachoeira e com a participação do vereador Hermindo Félix.

A iniciativa teve como objetivo aproximar os estudantes da natureza e despertar a consciência sobre a importância da preservação ambiental. Durante a trilha da Cachoeira, os alunos puderam conhecer de perto a ruína de um antigo casarão, observar um local onde há colmeias, aprender sobre o descarte de resíduos e participar de uma prática voltada à compostagem e reciclagem.

Um dos momentos mais simbólicos foi o plantio de um Ipê verde, que ficará como registro da visita dessa turma em especial, reforçando a mensagem de que cada ação em favor do meio ambiente contribui para um futuro mais sustentável. A atividade foi concluída com a vista das águas da cachoeira e uma roda de conversa, em que as crianças puderam compartilhar o que aprenderam ao longo do percurso.

Para o vereador Hermindo Félix, a vivência foi marcante: “A trilha da Cachoeira foi uma experiência muito rica. Além de conhecerem a natureza e a história do nosso bairro, as crianças puderam refletir sobre a importância de preservar o meio ambiente. Finalizamos com a vista das águas e uma roda de conversa, onde cada aluno compartilhou o que aprendeu. Esse momento mostrou que a atividade realmente tocou cada um deles. É dessa forma, com vivência e diálogo, que despertamos uma consciência ambiental verdadeira e duradoura.”

segue fotos do passeio: