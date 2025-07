Amadorzão 2025: 42 anos de integração, tradição e futebol raiz

Foto: Divulgação/Talles Peniche

o “Amadorzão” reúne 26 equipes e reforça o papel do esporte como ferramenta de inclusão, lazer e integração comunitária em Jaguariúna

“O esporte tem o poder de mudar o mundo. Ele tem o poder de inspirar, tem o poder de unir as pessoas de uma forma que poucas coisas conseguem.” A frase de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, sintetiza a força transformadora do esporte – e reflete perfeitamente o espírito do Campeonato Amador de Futebol de Jaguariúna, o popular “Amadorzão”, que completa 42 anos em 2025 e segue mobilizando atletas e torcedores da cidade.

Nesta edição, o torneio reúne 26 equipes, divididas entre a Taça Ouro (primeira divisão) e a Taça Prata (segunda divisão). Promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), o campeonato reafirma o esporte como uma ferramenta essencial de inclusão social, lazer e valorização das comunidades locais.

Segundo a SEJEL, o Amadorzão teve início em 1983, ainda com o nome de Campeonato Interbairros de Jaguariúna. Desde então, a competição se consolidou como um dos eventos esportivos mais aguardados do ano. “O campeonato fortalece o sentimento de pertencimento, incentiva a prática esportiva, movimenta os espaços públicos e promove a integração entre os moradores”, destaca o secretário Carlos França. “É um momento esperado por todos e estimula valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe.”

Estrutura e organização

A Taça Prata conta com 18 equipes distribuídas em dois grupos, enquanto a Taça Ouro reúne 8 times em grupo único. A divisão foi adotada com o objetivo de garantir um maior equilíbrio técnico entre as equipes. “A lógica do acesso e rebaixamento eleva o nível da disputa e motiva os participantes”, explica França.

Desde a abertura, no final de maio, mais de 30 jogos já foram realizados nos campos Américo Tonietti (Roseira de Baixo), Altino Amaral (Roseira de Cima) e Azulão (Jardim Sônia). Os campos receberam melhorias promovidas pela Prefeitura, visando oferecer melhores condições aos atletas e ao público.

Foto: SEJEL/Diego Monarin

Quem participa

Na Taça Prata, o Grupo A reúne União RC, Amigos do Floripa, Black Lightning, Roseira de Baixo, Cachorros da Neblina, Juventude, Pinheiros, Máfia e Atlético Curva Noventa. O Grupo B conta com Bom Jardim, Jardim Eliza, Inter, Vitória, Cruzeiro do Sul, Roseira B, Cruzeiro, Guedes e Villa Nassif.

Na Taça Ouro, em chave única, disputam Engra, Aliança, Audaz, Coringão, Beira Rio, Vila São José, Peralta e Fantasma do Morro.

Peralta: união, história e futebol competitivo

Entre os destaques da competição está a equipe Peralta, que lidera a Taça Ouro com três vitórias em três jogos. O Jornal de Jaguariúna conversou com Guilherme Oliveira e Gustavo Giuldin, dois dos fundadores do time, que surgiu em 2016, inspirado pelo desejo de jovens amigos em fazer parte do Amadorzão.

“O Peralta começou numa conversa entre amigos que já jogavam bola juntos. A gente sempre assistia o campeonato amador da cidade, mesmo sendo novos, e queríamos muito participar”, conta Guilherme. “O pai de um amigo nosso, o Toninho, que até hoje é o presidente, nos apoiou. Ele resgatou o nome de um antigo time criado por um conhecido chamado Neto, que com carinho nos passou o uniforme e a história. A partir daí, fomos construindo a nossa trajetória.”

Foto: Rerodução/instagram/@Peralta_ofc

Com uma trajetória marcada por união e competitividade, o Peralta já foi campeão invicto da Taça Prata do Amadorzão de Futsal e vice-campeão da Copa Ludi Estrela da Mogiana. Mas o sonho maior ainda está por vir: conquistar o título da principal divisão do futebol de campo da cidade.

“O campeonato amador é muito importante para Jaguariúna. Ele dá lazer, reúne famílias, movimenta os bairros. A organização é sempre de alto nível, e a torcida faz a diferença. É o maior da região, sem dúvida”, afirma Gustavo. “Para a gente, representa união. É o momento de reunir amigos, familiares, todos no mesmo lugar — seja para torcer, jogar, comemorar. É onde mostramos nossa essência.”

Com três vitórias consecutivas e boas atuações, a equipe vive seu melhor momento. “A expectativa é grande. A gente nunca ganhou o Amadorzão de campo, mas sempre entramos para competir. Esse ano conseguimos uma mescla entre jogadores jovens e veteranos experientes. Também contamos com o Professor Carlão, um técnico vencedor que agregou muito ao grupo”, explica Guilherme. “Ainda tem muito campeonato pela frente, mas estamos focados. Vamos jogo a jogo, com humildade, buscando dar esse presente à torcida e ao time que completa 10 anos em 2026.”

A dupla também fez questão de agradecer aos apoiadores. “Nada disso seria possível sem nossos patrocinadores, que acreditam na gente. Um abraço especial à Oliveira Construtora e à Peniche Fotografia, que estão com a gente nessa caminhada”, destacaram.

Quarta rodada movimenta o fim de semana

Confira os jogos da 4ª rodada:

Taça Prata – Sábado (19/07)

Américo Tonietti:

• 14h – Guedes x Inter

• 16h – Pinheiros x União RC

Altino Amaral:

• 14h – Cruzeiro x Bom Jardim

• 16h – Máfia x Black Lightning

Taça Prata – Domingo (20/07)

Américo Tonietti:

• 8h – Cruzeiro do Sul x Vitória

• 10h – Cachorros da Neblina x Roseira de Baixo

Altino Amaral:

• 8h – Jardim Eliza x Vila Nassif

• 10h – Amigos do Floripa x Atlético Curva Noventa

Taça Ouro – Sábado (19/07)

Campo do Azulão:

• 15h – Aliança x Vila São José

• 17h – Engra x Beira Rio

Taça Ouro – Domingo (20/07)

Campo do Azulão:

• 8h – Peralta x Audaz

• 10h – Fantasma do Morro x Coringão

Classificação parcial (após 3 rodadas)

Taça Prata – Grupo A:

1º Amigos do Floripa – 7 pts

2º Juventude – 7 pts

3º Cachorros da Neblina – 6 pts

4º Roseira de Baixo – 4 pts

5º União RC – 4 pts

6º Atlético Curva Noventa – 3 pts

7º Máfia – 1 pt

8º Pinheiros – 1 pt

9º Black Lightning – 0 pt

Taça Prata – Grupo B:

1º Jardim Eliza – 6 pts

2º Cruzeiro – 6 pts

3º Bom Jardim – 6 pts

4º Roseira B – 4 pts

5º Cruzeiro do Sul – 4 pts

6º Guedes – 3 pts

7º Vila Nassif – 3 pts

8º Inter – 1 pt

9º Vitória – 1 pt

Taça Ouro:

1º Peralta – 9 pts

2º Engra – 7 pts

3º Aliança – 6 pts

4º Coringão – 4 pts

5º Vila São José – 4 pts

6º Fantasma do Morro – 3 pts

7º Beira Rio – 1 pt

8º Audaz – 0 pt

E o futuro?

De acordo com a SEJEL, o futuro do Amadorzão é promissor. A meta é ampliar o envolvimento das comunidades, investir na infraestrutura esportiva e buscar parcerias para tornar o campeonato cada vez mais forte e representativo. “O futebol amador é uma tradição e continuará sendo incentivado como ferramenta de inclusão, lazer e desenvolvimento social”, finaliza Carlos França.