AMIGOS DO FLORIPA, CRUZEIRO DO SUL FC E PERALTA DEFENDEM LIDERANÇA NO AMADORZÃO

Com destaque para as equipes do Amigos do Floripa, Cruzeiro do Sul FC e Peralta, que jogam defendendo a liderança em seus respectivos grupos, o Campeonato Amador de Futebol prossegue neste final de semana com 12 jogos pelas séries Ouro e Prata. É a 5ª rodada da 1ª fase da competição.

O Amadorzão é uma realização da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna. Confira os jogos:

Taça Prata – 5ª Rodada – Sábado, dia 26

Américo Tonietti (Roseira de Baixo)

14hs – Black Lightining x Amigos do Floripa e 16hs – Roseira x Cruzeiro

Altino Amaral (Roseira de Cima)

14hs – Inter x Jardim Eliza e 16hs – União RC x Roseira de Baixo

Taça Prata – 5ª Rodada – Domingo, dia 27

Américo Tonietti (Roseira de Baixo)

8hs – Atlético Curva Noventa x Máfia e 10hs – Vila Nassif x Guedes

Altino Amaral (Roseira de Cima)

8hs – Bom Jardim x Vitória e 10hs – Juventude x Pinheiros

Taça Ouro – 5ª Rodada – Sábado, dia 26

Campo do Azulão

15hs – Peralta x Coringão e 17hs – Engra x Vila São José

Taça Ouro – 5ª Rodada – Domingo, dia 27

8hs – Audaz x Fantasma do Morro e 10hs – Aliança x Beira Rio