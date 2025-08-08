Amparo anuncia programação do 4º Festival Compadre Generoso
Três dias de música, humor, gastronomia e tradição no Largo do Mercado
A Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou as atrações da quarta edição do Festival Compadre Generoso. O evento acontece no Largo do Mercado, no Centro Histórico.
No Festival, 23 atrações tocarão em três palcos. Mantendo o posicionamento dos palcos, um deles estará na Feira do Produtor e acompanharão o Cantinho do Agro,, degustações de produtos locais e artesanato.
Na Rua Coberta, entre o Mercado Municipal e a Feira do Produtor está o segundo palco. No estacionamento ao lado da Rodoviária, o Palco Principal será montado e contará com grandes atrações do gênero musical.
Na sexta-feira, 22, Mayara Góis abre o evento, com o show “Essa Viola”. No sábado, 23, o humorista Nerso da Capitinga realiza um stand up, a partir das 19 horas, abrindo o show de Otávio Augusto e Gabriel, às 21 horas.
Pedro Bismark é humorista desde os anos 1.980 e é um dos mais conhecidos personagens da “Escolinha do Professor Raymundo”. Atualmente, ele é seguido por mais de 250 mil pessoas nas redes sociais.
Já Otávio Augusto e Gabriel tem carreira consolidada. Os cantores de Osasco, Os irmãos fazem parte dessa nova geração de grandes intérpretes da música sertaneja. Seus trabalhos já lançados são referências quando o assunto é cultura sertaneja, pois cresceram ouvindo esse gênero musical e, para completar, são primos da dupla Zilo e Zalo patrimônios da música de raíz.
No domingo, 23, uma das referências do sertanejo raiz, Mococa e Paraíso fecha a programação, a partir das 20h30. Os dois uniram suas vozes no ano de 1986, depois de um encontro inusitado no centro de São Paulo, quando o Mococa acabava de perder seu ex-parceiro Moraci num acidente automobilístico. A dupla é referência no sertanejo raiz.
Confira a programação completa
22 a 24 de agosto de 2025
DIA 22 – SEXTA-FEIRA
Palco Feira do Produtor
19h00 – Show: Iuri Soul Clássicos
20h30 – Show: Trilhas do Brasil
Palco Rua Coberta – Praça de Alimentação
20h00 – Show: Senati e Samuka
Palco Principal
21h00 – Show: Essa Viola de Mayara Góis
DIA 23 – SÁBADO
Palco Feira do Produtor
12h00 – Show: Tiago e Mateus
15h00 – Show: Coração Sertanejo com Alexandre Reys
18h30 – Show: Viola Encanto
Palco Rua Coberta – Praça de Alimentação
13h30 – Show: Heitor Mendes e Joel
16h30 – Show: Edu e Nando
20h00 – Show: Mazinho Quevedo Trio
Palco Principal
16h00 – Show: Orquestra Mogiana
19h00 – Show: Humorista Nerso da Capitinga
21h00 – Show: Otávio Augusto e Gabriel
DIA 24 – DOMINGO
Palco Feira do Produtor
12h00 – Show: Raízes Sertanejas
15h00 – Show: Coração Sertanejo com Alexandre Reys
18h00 – Show: Tião Simpatia – Cordel e Repente
20h30 – Show: Tiago e Mateus
Palco Rua Coberta – Praça de Alimentação
13h30 – Show: Orquestra de Viola Caipira Flor da Montanha
16h30 – Show: Andre Bueno
20h00 – Show: Murilo Reis e Pantanal
Palco Principal
14h30 – Show: Projeto Oficinas de Música Caipira – Orquestra e Coral
17h30 – Show: Orquestra Amparense de Viola Caipira
20h30 – Show: Dupla Mococa & Paraíso
PROGRAMAÇÃO DIÁRIA | FEIRA DO PRODUTOR
Das 10h às 22h
Feira de Artesanato UNIART
Cantinho Agro de Amparo
Exposições Temáticas
Espaço Gastronômico Caipira
Atividades para Crianças
Degustações de Produtos Locais