Amparo anuncia programação do 4º Festival Compadre Generoso

Três dias de música, humor, gastronomia e tradição no Largo do Mercado

A Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou as atrações da quarta edição do Festival Compadre Generoso. O evento acontece no Largo do Mercado, no Centro Histórico.

No Festival, 23 atrações tocarão em três palcos. Mantendo o posicionamento dos palcos, um deles estará na Feira do Produtor e acompanharão o Cantinho do Agro,, degustações de produtos locais e artesanato.

Na Rua Coberta, entre o Mercado Municipal e a Feira do Produtor está o segundo palco. No estacionamento ao lado da Rodoviária, o Palco Principal será montado e contará com grandes atrações do gênero musical.

Na sexta-feira, 22, Mayara Góis abre o evento, com o show “Essa Viola”. No sábado, 23, o humorista Nerso da Capitinga realiza um stand up, a partir das 19 horas, abrindo o show de Otávio Augusto e Gabriel, às 21 horas.

Pedro Bismark é humorista desde os anos 1.980 e é um dos mais conhecidos personagens da “Escolinha do Professor Raymundo”. Atualmente, ele é seguido por mais de 250 mil pessoas nas redes sociais.

Já Otávio Augusto e Gabriel tem carreira consolidada. Os cantores de Osasco, Os irmãos fazem parte dessa nova geração de grandes intérpretes da música sertaneja. Seus trabalhos já lançados são referências quando o assunto é cultura sertaneja, pois cresceram ouvindo esse gênero musical e, para completar, são primos da dupla Zilo e Zalo patrimônios da música de raíz.

No domingo, 23, uma das referências do sertanejo raiz, Mococa e Paraíso fecha a programação, a partir das 20h30. Os dois uniram suas vozes no ano de 1986, depois de um encontro inusitado no centro de São Paulo, quando o Mococa acabava de perder seu ex-parceiro Moraci num acidente automobilístico. A dupla é referência no sertanejo raiz.

Confira a programação completa

22 a 24 de agosto de 2025

DIA 22 – SEXTA-FEIRA

Palco Feira do Produtor

19h00 – Show: Iuri Soul Clássicos

20h30 – Show: Trilhas do Brasil

Palco Rua Coberta – Praça de Alimentação

20h00 – Show: Senati e Samuka

Palco Principal

21h00 – Show: Essa Viola de Mayara Góis

DIA 23 – SÁBADO

Palco Feira do Produtor

12h00 – Show: Tiago e Mateus

15h00 – Show: Coração Sertanejo com Alexandre Reys

18h30 – Show: Viola Encanto

Palco Rua Coberta – Praça de Alimentação

13h30 – Show: Heitor Mendes e Joel

16h30 – Show: Edu e Nando

20h00 – Show: Mazinho Quevedo Trio

Palco Principal

16h00 – Show: Orquestra Mogiana

19h00 – Show: Humorista Nerso da Capitinga

21h00 – Show: Otávio Augusto e Gabriel

DIA 24 – DOMINGO

Palco Feira do Produtor

12h00 – Show: Raízes Sertanejas

15h00 – Show: Coração Sertanejo com Alexandre Reys

18h00 – Show: Tião Simpatia – Cordel e Repente

20h30 – Show: Tiago e Mateus

Palco Rua Coberta – Praça de Alimentação

13h30 – Show: Orquestra de Viola Caipira Flor da Montanha

16h30 – Show: Andre Bueno

20h00 – Show: Murilo Reis e Pantanal

Palco Principal

14h30 – Show: Projeto Oficinas de Música Caipira – Orquestra e Coral

17h30 – Show: Orquestra Amparense de Viola Caipira

20h30 – Show: Dupla Mococa & Paraíso

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA | FEIRA DO PRODUTOR

Das 10h às 22h

Feira de Artesanato UNIART

Cantinho Agro de Amparo

Exposições Temáticas

Espaço Gastronômico Caipira

Atividades para Crianças

Degustações de Produtos Locais