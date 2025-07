Amparo é bronze na Copa das Américas de Voleibol Adaptado

O voleibol adaptado da Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura fechou com medalha de bronze, na Copa das Américas, disputada na cidade de Palmas, no Estado do Tocantins.

O evento realizado pela CBVA – Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado contou com equipes do Brasil, Argentina, Uruguai e Peru.

O time de Amparo venceu Lorena por 2 sets a 0, com parciais de 15 a 5 e 15 a 6; Chuy/Uruguai por 2 a 0, com parciais de 15 a 5 e 15 a 2 e Guarujá, com parciais de 15 a 6 e 15 a 9.

Nas quartas de final, a equipe bateu por 2 a 0, Campo Grande/Conssol, com parciais de 15 a 5 e 15 a 6. Nas semifinais, Paulínia levou a melhor por 2 a 0, com parciais de 9 a 15 e 12 a 15.

Na decisão pelo bronze, Amparo venceu Mogi das Cruzes por 2 sets a 0, com parciais de 15 a 11 e 15 a 10.