Amparo enfrenta múltiplos focos de queimadas e mobiliza equipes de emergência

Incêndios em áreas de vegetação foram registrados em distritos da cidade; Defesa Civil alerta para riscos com baixa umidade do ar

As equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Amparo e Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Social atuam desde terça-feira, 10 de setembro, no combate a focos de incêndio em distritos da cidade.

O primeiro foco foi registrado no Distrito de Arcadas e já está totalmente controlado. Em seguida, um novo incêndio teve início no Distrito de Três Pontes, exigindo o deslocamento das equipes de emergência para a região.

Um terceiro foco surgiu às margens da vicinal AMP 362 e mobilizou todos os recursos disponíveis. O trabalho de contenção das chamas segue em andamento.

As autoridades locais investigam as causas dos incêndios. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para Amparo e região devido à baixa umidade relativa do ar, fator que agrava o risco de queimadas e representa ameaça à saúde humana.

A orientação é para que a população mantenha-se hidratada, evite exposição solar nos períodos mais quentes do dia e redobre os cuidados com possíveis focos de fogo.

Em caso de incêndio florestal, é fundamental acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.