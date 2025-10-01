Amparo entrega conjunto habitacional com 38 casas no loteamento Chácara São João

Além da inauguração, prefeito firmou compromisso com a CDHU para a construção de mais 200 moradias e solicitou 28 unidades para idosos pelo programa Vida Longa

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU), em parceria com a Prefeitura de Amparo, entrega nesta quinta-feira (2) o Conjunto Habitacional “Olga Nania Piffer”, localizado no loteamento Chácara São João. O empreendimento conta com 38 moradias, com tamanhos que variam entre 44,74 m² e 58,67 m², atendendo diferentes perfis de famílias contempladas.

Na quarta-feira (1º), os beneficiários do programa habitacional assinaram os contratos para a retirada das chaves de seus imóveis, oficializando o processo de entrega das unidades.

Na última semana, o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, esteve na sede da CDHU em São Paulo, onde firmou compromisso para a construção de mais 200 moradias populares destinadas a famílias de baixa renda. Durante a visita, o chefe do Executivo também solicitou a construção de 28 unidades habitacionais específicas para idosos, por meio do programa estadual Vida Longa.

Segundo a administração municipal, a entrega das casas representa um importante avanço nas políticas públicas de habitação e reforça o compromisso em ampliar o acesso à moradia digna para a população de Amparo