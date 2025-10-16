Amparo inaugura seu primeiro corredor turístico: Rota Caminhos do Sertãozinho

Iniciativa valoriza o turismo rural, conecta produtores locais e fortalece a economia do município

Amparo conta desde a terça-feira, 14, o primeiro corredor turístico da cidade. A Rota Caminhos do Sertãozinho é um convite para mergulhar em paisagens deslumbrantes, saborear produtos locais e nos conectarmos com o cosmos através de experiências turísticas singulares. Parabéns aos envolvidos nesta rota turística.

O projeto foi estruturado através do diálogo entre Prefeitura, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, da Secretaria de Cultura e Turismo com os atrativos turísticos do Sertãozinho.

“O turismo rural é, por excelência, uma atividade econômica que dialoga diretamente com o agronegócio, gerando novas fontes de renda e valorizando a produção local. Por isso, o projeto Caminhos do Sertãozinho conta também com o apoio da CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alexandre Poppi.

Os Caminhos do Sertãozinho nascem do desejo de compartilhar as belezas e os sabores da zona rural de Amparo. Uma rota foi desenhada para conectar histórias de produtores locais e suas paixões, desde o afeto de um Café Colonial até a ciência por trás de um chocolate. Recentemente, a rota expandiu sua vocação ao se tornar o cenário da Amparo Trail Run, que acontece no domingo, 19, inaugurando um calendário de eventos esportivos que celebram a união entre a superação física e a deslumbrante paisagem natural do município.

“O prefeito Carlos Alberto nos deu essa missão de transformarmos o Turismo de Amparo. Hoje, o nosso Turismo Rural está crescendo a cada dia e com parcerias que vão da capacitação a divulgação, como temos nos eventos abertos a público que recebemos milhares de turistas de todo o Brasil. No domingo, teremos representantes de 11 estados e mais de 400 competidores conhecendo o Corredor Turístico. Isso mostra o trabalho e o potencial da Estância de Amparo”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Antonio Carlos Ferreira de Oliveira.

O Corredor Turístico pode ser acessado via SP 95 – Rodovia Benevenutto Moretto, no Bairro do Sertãozinho. Conheça mais em https://guia.destinosinteligentes.tur.br/Amparo/detail/jpHzcTtUW90xM0OHjjIS

O evento contou com empreendedores do Corretor Turístico, secretários municipais, equipe técnica das secretarias envolvidas e dos vereadores Karim de Oliveira e Fernando Garcia, vice e presidente da Câmara Municipal de Amparo.