Amparo participa de parceria inédita entre o Governo do Estado e Unesp

Amparo terá parceria com Amparo participará do “SP Jovem”. A ação, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Justiça, apresentou empresas juniores classificadas para a fase final do projeto da UNESP e municípios paulistas.

Na terça-feira, 9, o secretário de Esporte e Juventude, André Geraldo Zuchi – Bidé, participou da assinatura do termo, em São Paulo, com o secretário da Justiça e Cidadania, Dr. Fábio Prieto, e a reitora da UNESP, Maysa Furlan, representando o prefeito Carlos Alberto Martins.

O SP Jovem, que transforma direitos em inovação social, é uma iniciativa conjunta da Pró-reitoria de Extensão Universitária e Cultura (PROEC) e a Agência Unesp de Inovação, em parceria com a Coordenadoria de Políticas para a Juventude (CPJ) da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, e visa mobilizar jovens universitários para atuarem em parceria com os municípios paulistas na identificação e solução de desafios locais que impactam diretamente a juventude.

Voltado às Empresas Juniores da Unesp, o edital estimula a colaboração com órgãos e conselhos municipais para a criação de soluções que enfrentem desafios sociais que impactam a juventude paulista.

O programa é composto por cinco etapas: nas três primeiras, as Empresas Juniores apresentaram propostas iniciais para os municípios; agora, na quarta fase, estão desenvolvendo projetos executivos detalhados, com objetivos, metodologias e resultados esperados.

O edital foi lançado em maio pela UNESP, por meio da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura (@proec_unesp), em parceria com a Agência Unesp de Inovação (Auin) e a Coordenadoria de Políticas para a Juventude do Estado de São Paulo.

A empresa Química Jr. será a parceira de Amparo. No Estado de São Paulo, mais 10 cidades fazem parte da ação.

“Será uma parceria muito importante para Amparo. A participação do município com o Governo do Estado e Unesp, trará trunfos para a cidade. O prefeito Carlos Alberto nos determinou essa ação que beneficiará a nossa juventude”, ressaltou o secretário.