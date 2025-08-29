Amparo, Pedreira e Jaguariúna estão entre os 16 municípios que receberão investimento recorde de R$ 81,5 milhões das Bacias PCJ

Recursos serão destinados a projetos de saneamento, combate a perdas de água e tratamento de esgoto em 23 empreendimentos aprovados pelos Comitês PCJ

Os Comitês PCJ (dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) aprovaram, na última sexta-feira (29), um investimento recorde de R$ 81,5 milhões para 23 empreendimentos em 16 municípios, incluindo Amparo, Pedreira e Jaguariúna. A decisão foi tomada durante a 33ª Reunião Extraordinária dos colegiados, realizada por videoconferência, e representa o maior valor já deliberado de uma só vez nos 32 anos de atuação dos comitês.

O valor total aprovado será utilizado para financiar a elaboração de Planos Municipais de Combate a Perdas de Água, Saneamento Básico, Saneamento Rural e Drenagem, além de projetos executivos e ações voltadas ao tratamento de esgoto e redução de perdas.

Os municípios beneficiados são: Amparo, Campinas, Capivari (2 empreendimentos), Cordeirópolis, Corumbataí, Jaguariúna (3 empreendimentos), Jundiaí, Louveira (2), Mombuca, Pedreira, Piracicaba, Rafard (2), Salto, Santa Bárbara d’Oeste, Valinhos (2) e Vinhedo (2).

Os recursos serão repassados por meio do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), com aproximadamente R$ 68,5 milhões em repasses diretos e R$ 13 milhões em contrapartidas dos municípios. Os contratos devem ser assinados até o fim de 2025, com licitações previstas para 2026.

Também foi aprovada a destinação de R$ 1,6 milhão para ações de proteção de mananciais nos municípios de Cordeirópolis, Corumbataí, Joanópolis e Piracaia, incluindo a implantação de Unidades Coordenadoras de Execução (UCEs) e Programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

Outro destaque da plenária foi a aprovação das Diretrizes Gerais para Gestão de Perdas de Água e Eficiência no Abastecimento Público nas Bacias PCJ, que servirá como guia técnico para auxiliar os municípios a reduzir perdas e aumentar a eficiência dos sistemas hídricos.

A presidência da Agência PCJ para o mandato 2025–2027 também foi definida, com a recondução de Sergio Razera à diretoria-executiva, além da aprovação de um novo edital de patrocínio de R$ 300 mil para ações do setor.

Segundo o presidente dos Comitês PCJ e prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, os investimentos trarão impacto direto na qualidade de vida da população. “Investir em saneamento é investir em saúde pública, meio ambiente e futuro sustentável”, afirmou.