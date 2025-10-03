AMPARO RECEBE 1º FESTIVAL DO MILHO VERDE E FESTIVAL ‘EU AMO CHOCOLATE’ PARA ANIMAR FIM DE SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS

Eventos acontecem de 10 a 12 de outubro na Praça Pádua Salles, no centro, com entrada gratuita; gastronomia típica, shows ao vivo, programação especial para os pequenos. Infláveis gratuito no domingo (12) e bingo solidário são os destaques

Amparo, estância do Circuito das Águas Paulista, recebe pela primeira vez um dos eventos mais saborosos do ano: de 10 a 12 de outubro, a Praça Pádua Salles, no centro da cidade, tem como atração o 1º Festival do Milho Verde em conjunto com o Festival “Eu Amo Chocolate – Edição Morango”. Com entrada gratuita e ao menos 50 expositores, as festas unem gastronomia típica, cultura popular, música ao vivo e solidariedade em três dias de lazer para toda a família.

Os festivais chegam com programação repleta de atrações. Na sexta-feira (10), o funcionamento é das 17h às 22h. Já no sábado (11) e no domingo (12), Dia das Crianças, os eventos acontecem das 11h às 22h. O público está convidado para uma viagem sensorial por dois ingredientes icônicos da culinária brasileira: o milho verde, base de inúmeras receitas tradicionais, e o morango, estrela da temporada que ganha destaque em sobremesas criativas e recheadas de chocolate.

A realização é da Prefeitura Municipal de Amparo por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, Elo Produções, que realiza importantes eventos culturais como o premiado Festival Sabores da Terra e a Festa Italiana – Viva La Nostra Gente, e Consórcio Circuito das Águas Paulista.

Para a Secretaria de Cultura e Turismo de Amparo, é muito importante essa parceria que viabiliza e engrandece a agenda de eventos da secretaria e do município, em especial este do Festival do Milho Verde e Eu amo Chocolate, que fará parte das comemorações do Dia das Crianças.

“A união com uma empresa especializada em parcerias público-privadas, que já realizou outros eventos com excelência no município e cidades vizinhas, nos traz confiança de entregar um evento cultural diferenciado para toda a família”, afirma o Secretário Antônio Carlos Ferreira de Oliveira.

Culinária típica e sabores afetivos

No Festival do Milho Verde, o protagonista é um dos alimentos mais simbólicos da cultura brasileira, com raízes indígenas e presença marcante nas festas populares e no dia a dia do brasileiro. No cardápio, o público encontrará pamonha, curau, bolo de milho, cuscuz, milho cozido e assado, angu, pastel de milho, lanches, tortas, pipoca, sucos, sorvetes e mais.

Já no Festival “Eu Amo Chocolate – Edição Morango”, o morango se une ao chocolate em uma explosão de sabores que vai do clássico ao gourmet. Diferentes versões do Morango do amor que é uma febre nacional, espetinhos cobertos, brigadeiros, trufas, fondues, bolos recheados e milkshakes fazem parte da tentadora seleção.

Além das opções doces e salgadas com alameda típica e variada, o evento contará com cervejas artesanais, sucos naturais, uma ampla área kids, além da garantia de conforto e diversão para todas as idades.

Shows ao vivo e atrações culturais

A programação artística inclui shows ao vivo, com destaque para as apresentações do grupo Capital Inicial Cover logo na abertura, na sexta-feira (10), às 20h, da banda Vestindo Roupa Nova, no sábado (11), às 20h, e o emocionante Legião Urbana Cover, que faz o encerramento da festa no domingo (12), às 19h.

Além disso, a agenda cultural traz atrações regionais que animarão o público com ritmos variados e performances de qualidade.

Atrações especiais para as crianças

O 1º Festival do Milho Verde e o Festival “Eu Amo Chocolate – Edição Morango” trazem a Amparo com uma programação especial voltada para o público infantil, já que no domingo (12) é celebrado o Dia das Crianças.

Entre os destaques estão a Gincana kids, os musicais Frozen/Elza e Aladim, Desafio Musical, a presença de personagens da Marvel, entre outras atrações. No domingo (12), os pequenos poderão se divertir com pintura facial gratuita das 13h às 17h.

Há também um amplo espaço kids, com atrações pagas, que promete transformar o domingo em um dia inesquecível. Um segundo parque com infláveis gratuitos funcionará domingo (12), das 15h às 19h, em frente à Estação e à Escola Gasparzinho.

Compromisso social: consumir também é ajudar

Mais do que uma grande festa, os eventos cumprem um importante papel social: Durante a programação será realizado um bingo solidário, com 100% da renda destinada às bandas Baminha Kids e Baminha Drums, o que reforça o caráter comunitário e solidário do festival.

Os eventos contam com o patrocínio da Cervejaria Campinas, Acquíssima, Castelo Alimentos e Prado Hotel, com apoio da Paraty Burger House.



PROGRAMAÇÃO

Sexta (10)

19h – Abertura oficial com autoridades

20h – Show de abertura CAPITAL INICIAL COVER

Sábado (11)

12h – Patrícia Alice Duo – “Os clássicos do forró”

15h – Gincana kids com Camila Morais

16h30 – Musical Frozen e Elza

18h – Bingo Solidário

20h – Grande show com VESTINDO ROUPA NOVA

Domingo (12)

12h – TRIBUTO PARALAMAS DO SUCESSO

13h às 17h – Pintura facial gratuita

14h30 – Desafio Musical com Koringa

15h – BAMINHA KIDS

15h30 – Musical Aladim

17h – Banda Soul In Jazz Kids e personagens da Marvel

17h30 – Clássicos do rock Amparo

19h – Megaencerramento com LEGIÃO URBANA COVER

SERVIÇO

1º Festival do Milho Verde + Festival Eu Amo Chocolate – Edição Morango

10 a 12 de outubro de 2025

Sexta-feira: 17h às 22h | Sábado e Domingo: 11h às 22h

Praça Pádua Salles – Amparo/SP

Entrada gratuita

Shows ao vivo

Área kids

Gastronomia típica

Ação social

Informações para imprensa:

Elo Produções & Eventos – (19) 99733-1398 – @eloproducoes