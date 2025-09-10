Amparo recebe Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras no fim de semana

Amparo recebe no fim de semana o Campeonato Estadual Paulista de Bandas e Fanfarras. A competição movimentará o Centro Esportivo João Baptista de Campos Cintra, o “Bolão”, no Jardim Camandocaia, no sábado e domingo, 13 e 14.

No dia 13 de setembro, acontecem as competições da modalidade Concerto, das 9 às 22 horas. Já no domingo, dia 14, das 8 às 22 horas, estão agendadas as apresentações da modalidade Marcha. Um total de 3.500 músicos de 60 bandas do Estado de São Paulo participarão da etapa.

Amparo participa com a BAMMA – Banda Municipal de Amparo, com a Drums e Marching Band e com a Bamminha, voltada ao público infanto-juvenil. As apresentações de Amparo estão confirmadas para o sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite, fechando as apresentações.

O evento é organizado pela Associação Paulista de Fanfarras e Bandas – Ocifaban e Prefeitura Municipal da Estância Turística de Amparo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.