Amparo recebe especial de Charles Chaplin com exibição gratuita de clássicos

Sessão acontece nesta quarta (20), às 18h30, na Escola das Artes

O público de Amparo terá a chance de se emocionar e rir com a genialidade de Charles Chaplin em mais uma edição do Pontos MIS – Especial Chaplin. A sessão acontece nesta quarta-feira (20), às 18h30, na Escola das Artes, com entrada gratuita.

Serão exibidos dois grandes clássicos do mestre do cinema mudo. O primeiro, “O Imigrante” (1917), retrata com humor e sensibilidade a jornada de um imigrante em busca de uma vida nova nos Estados Unidos. Em seguida, será exibido “Luzes da Cidade” (1931), obra-prima em que o eterno Vagabundo se apaixona por uma florista cega, em uma história que mistura drama, comédia e um dos finais mais marcantes da história do cinema.

O evento é uma oportunidade para todas as idades conhecerem (ou revisitarem) o legado de Chaplin, considerado um dos maiores gênios da sétima arte.

📍 Local: Escola das Artes (R. Luís Leite, 232 – Centro, Amparo/SP)

⏰ Horário: 18h30

🎟 Entrada: gratuita