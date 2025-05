Amparo tem o melhor resultado da década nas avaliações do índice Firjan

Amparo bateu os melhores índices da sua história em Saúde, Emprego e Renda e Educação, de acordo com o Índice Firjan – Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro.

O IFDM, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), é um estudo que desde 2008 acompanha o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios brasileiros em três áreas: Emprego & Renda, Saúde e Educação.

Atualizada em 2025, a metodologia retrata com mais precisão a realidade brasileira, contemplando problemas históricos e novos desafios emergentes. Foram revisados parâmetros, peso dos indicadores e metas.

A nova estrutura também inclui indicadores que extrapolam a gestão municipal, considerando que o desenvolvimento local depende da ação conjunta das três esferas de governo.

Os dados analisados seguem as premissas originais da metodologia: são obtidos exclusivamente de fontes oficiais, possuem periodicidade anual, recorte municipal e abrangência nacional.

O estudo é composto pelos indicadores de Emprego & Renda, Saúde e Educação e varia de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1 maior o desenvolvimento socioeconômico.

Através dessa pontuação, é possível avaliar o município de forma geral e específica em cada um dos indicadores. Tanto a avaliação geral quanto as análises dos indicadores são classificadas em quatro conceitos: entre 0 e 0,4 – desenvolvimento crítico / entre 0,4 e 0,6 – desenvolvimento baixo / entre 0,6 e 0,8 – desenvolvimento moderado / entre 0,8 e 1 – desenvolvimento alto. O estudo permite, ainda, avaliação absoluta por município e ano e comparações entre cidades e anos anteriores.

De acordo com a avaliação, o IFDM geral de Amparo é 0,8564

Em Emprego e Renda, a cidade bateu 0,9305; em Educação, 0,8341 e Saúde, 0,8047.

Com os resultados, Amparo obteve o melhor resultado da última década. Segundo a avaliação 2025, em todos os índices, Amparo tem o Desenvolvimento Alto, nas áreas avaliadas.

No ranking nacional, Amparo está em 26º lugar e no Estado de São Paulo é a 15ª. A avaliação é retrato de números oficiais do ano de 2.023.