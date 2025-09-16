Amparo terá 14 novos GCMs no reforço da Segurança Pública

Na tarde de hoje, 15, em Campinas, 14 novos guardas municipais da Prefeitura de Amparo finalizaram sua etapa de formação, na Academia da Guarda Municipal de Campinas, conforme legislação vigente do Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Dentro do ambiente da segurança pública, é necessária a padronização na capacitação, com matriz curricular nacional, conforme o artigo 11 do Estatuto Geral das Guardas Municipais e orientações do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A legislação prevê esses itens como medida de combate ao crime e fortalecimento institucional das Guardas, especialmente entre Municípios limítrofes, reconhecendo que o fenômeno criminal não se atrela a limites geopolíticos de Municípios.

A Academia da Guarda Municipal de Campinas (AGMC) é referência nacional por sua estrutura e respeito aos padrões da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SENASP/MJ).

Durante cinco meses, os 14 novos GCMs de Amparo, convocados através de Concurso Público realizado pela Prefeitura, contaram com mais de 108 horas de capacitação e treinamentos, que envolvem técnicas de combate policial, armamento e tiro, preparação física; comunicação; saúde do servidor; conhecimento de espaço urbano; tiro; estágio supervisionado; conhecimentos jurídicos; instituições e Segurança Pública; Defesa Civil; Meio Ambiente; combate e prevenção de incêndios; projetos sociais; direito constitucional; direito processual penal; policiamento responsável, respeitando as minorias e diversidades; crise e mediação de conflitos; direção policial, entre outras.

“O prefeito Carlos Alberto sabe da importância de termos GCMs capacitados nas ruas. A cidade colhe seus frutos com ótimos números, monitoramento com mais de 400 câmeras e integração entre as Forças Policiais. Esses novos guardas somarão ainda mais para a prevenção e proteção da nossa cidade”, ressaltou o secretário de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, Anderson Lima de Oliveira – o Coronel Lima.