ANIVERSÁRIO DE JAGUARIÚNA TERÁ CLAYTON E ROMÁRIO, PAGODE E FESTIVAL GOSPEL

A cidade de Jaguariúna comemora 71 anos no dia 12 de setembro com uma programação especial, e o destaque fica para o show da dupla Clayton e Romário, que abrirá as festividades na quinta-feira, dia 11 de setembro, no Parque Santa Maria, a partir das 18h. O evento terá também a apresentação da banda Made In Roça, além de brinquedos gratuitos para crianças e praça de alimentação, garantindo uma noite de música e diversão para toda a família. A entrada é gratuita.

Na sexta-feira, 12 de setembro, o Parque Santa Maria recebe o Grupo Presença e o Pocket Samba, a partir das 18h, oferecendo mais uma opção de lazer e música para a população.

No sábado (13), será realizado o Festival Gospel, também no Parque Santa Maria, a partir das 14h. O evento promete uma grande celebração da fé e evangelização, com apresentações dos grupos de louvor das igrejas e o show de encerramento do Grupo Morada.

No domingo (21), acontece o aniversário de 20 anos da Feira de Arte e Artesanato (Feart), no espaço do estacionamento do Centro Cultural, com apresentação da Orquestra de Violeiros de Jaguariúna.

Encerrando a programação cultural do mês, no domingo, dia 28, a cidade recebe uma edição especial de aniversário do Café com Viola, na Estação de Guedes, a partir das 10h.

A programação esportiva também está repleta de atividades em comemoração aos 71 anos de Jaguariúna. Confira a programação completa.

CULTURA

Espetáculo “Entre caixas e canções” da Escola das Artes

Datas: de 04 a 12/09

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide

11/09 (quinta-feira)

18h – Festa de Aniversário de 71 anos de Jaguariúna

Parque Santa Maria

Com brinquedos gratuitos para as crianças, praça de alimentação e shows: Made In Roça e a dupla Clayton e Romário. Entrada gratuita.

12/09 (sexta-feira)

Grupo Presença

Pocket Samba

A partir das 18h

Parque Santa Maria

13/09 (sábado)

14h – Festival Gospel

Parque Santa Maria

Para uma grande celebração da Fé e Evangelização com apresentação dos grupos de louvor das igrejas e grande show de encerramento com o Grupo Morada.

21/09 (domingo)

Aniversário de 20 anos da Feira de Arte e Artesanato (Feart) lá no espaço do estacionamento do Centro Cultural com a apresentação da Orquestra de Violeiros de Jaguariúna.

28/09 (domingo)

10h – Edição especial de aniversário do Café com Viola

Local: Estação de Guedes

ESPORTES

08/09

Copa Jaguariúna de Vôlei de Praia – duplas (etapa final)

14/09 – (domingo)

52º Passeio Ciclístico “Lebrão”

Largada e chegada: Praça Umbelina Bueno (Centro)

Concentração/aquecimento: 07h30.

Saída do Passeio: 08h

– Sorteio de brindes e bicicletas

– Prêmio para o Ciclista Mais Novo, Ciclista Mais Idoso e Bicicleta Mais Enfeitada.

Vista uma roupa confortável, leve sua garrafinha d’agua e não esqueça do protetor solar.

21/09 – Copa Jaguariúna de Vôlei de Praia – quarteto (etapa final)

DESENVOLVIMENTO ECONOÔMICO

11/09

Feirão de Empregos

Horário: 9h às 13h

Local: Boulevard do Centro Cultural

Foto: divulgação