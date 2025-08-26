ANIVERSÁRIO DE JAGUARIÚNA TERÁ CLAYTON E ROMÁRIO, PAGODE E FESTIVAL GOSPEL
A cidade de Jaguariúna comemora 71 anos no dia 12 de setembro com uma programação especial, e o destaque fica para o show da dupla Clayton e Romário, que abrirá as festividades na quinta-feira, dia 11 de setembro, no Parque Santa Maria, a partir das 18h. O evento terá também a apresentação da banda Made In Roça, além de brinquedos gratuitos para crianças e praça de alimentação, garantindo uma noite de música e diversão para toda a família. A entrada é gratuita.
Na sexta-feira, 12 de setembro, o Parque Santa Maria recebe o Grupo Presença e o Pocket Samba, a partir das 18h, oferecendo mais uma opção de lazer e música para a população.
No sábado (13), será realizado o Festival Gospel, também no Parque Santa Maria, a partir das 14h. O evento promete uma grande celebração da fé e evangelização, com apresentações dos grupos de louvor das igrejas e o show de encerramento do Grupo Morada.
No domingo (21), acontece o aniversário de 20 anos da Feira de Arte e Artesanato (Feart), no espaço do estacionamento do Centro Cultural, com apresentação da Orquestra de Violeiros de Jaguariúna.
Encerrando a programação cultural do mês, no domingo, dia 28, a cidade recebe uma edição especial de aniversário do Café com Viola, na Estação de Guedes, a partir das 10h.
A programação esportiva também está repleta de atividades em comemoração aos 71 anos de Jaguariúna. Confira a programação completa.
CULTURA
Espetáculo “Entre caixas e canções” da Escola das Artes
Datas: de 04 a 12/09
Local: Teatro Municipal Dona Zenaide
11/09 (quinta-feira)
18h – Festa de Aniversário de 71 anos de Jaguariúna
Parque Santa Maria
Com brinquedos gratuitos para as crianças, praça de alimentação e shows: Made In Roça e a dupla Clayton e Romário. Entrada gratuita.
12/09 (sexta-feira)
Grupo Presença
Pocket Samba
A partir das 18h
Parque Santa Maria
13/09 (sábado)
14h – Festival Gospel
Parque Santa Maria
Para uma grande celebração da Fé e Evangelização com apresentação dos grupos de louvor das igrejas e grande show de encerramento com o Grupo Morada.
21/09 (domingo)
Aniversário de 20 anos da Feira de Arte e Artesanato (Feart) lá no espaço do estacionamento do Centro Cultural com a apresentação da Orquestra de Violeiros de Jaguariúna.
28/09 (domingo)
10h – Edição especial de aniversário do Café com Viola
Local: Estação de Guedes
ESPORTES
08/09
Copa Jaguariúna de Vôlei de Praia – duplas (etapa final)
14/09 – (domingo)
52º Passeio Ciclístico “Lebrão”
Largada e chegada: Praça Umbelina Bueno (Centro)
Concentração/aquecimento: 07h30.
Saída do Passeio: 08h
– Sorteio de brindes e bicicletas
– Prêmio para o Ciclista Mais Novo, Ciclista Mais Idoso e Bicicleta Mais Enfeitada.
Vista uma roupa confortável, leve sua garrafinha d’agua e não esqueça do protetor solar.
21/09 – Copa Jaguariúna de Vôlei de Praia – quarteto (etapa final)
DESENVOLVIMENTO ECONOÔMICO
11/09
Feirão de Empregos
Horário: 9h às 13h
Local: Boulevard do Centro Cultural
Foto: divulgação