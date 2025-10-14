Apagão atinge cidades da região de Campinas na madrugada desta terça-feira (14)

Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho estiveram entre os municípios afetados; falha nacional foi causada por incêndio em subestação no Paraná

Na madrugada desta terça-feira (14), um apagão de grandes proporções afetou o fornecimento de energia elétrica em diversas cidades das regiões de Campinas e Piracicaba, no interior de São Paulo. Segundo informações da Neoenergia Elektro, distribuidora responsável pelo serviço, moradores de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho ficaram temporariamente sem energia elétrica.

A empresa não detalhou os bairros afetados, mas informou que o restabelecimento do serviço ocorreu de forma gradativa, com autorização do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Em cerca de 40 minutos, 99% dos clientes já haviam tido o fornecimento normalizado. Por volta de 1h15 da madrugada, todo o sistema foi restabelecido.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o apagão afetou 25 estados e o Distrito Federal, atingindo todas as regiões do Brasil. A origem da falha foi um incêndio registrado em uma subestação localizada no estado do Paraná.

Apesar da proporção nacional, em grande parte das cidades afetadas, o fornecimento de energia foi rapidamente reestabelecido, minimizando impactos significativos.

As causas do incêndio estão sendo apuradas e, segundo o governo federal, medidas já estão sendo tomadas para evitar que falhas como essa voltem a ocorrer no sistema elétrico brasileiro.