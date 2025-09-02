Após sucesso em estreia, “Rota do Sabor” terá nova edição em Artur Nogueira

Feira gastronômica é organizada por Grupo de Ambulantes, com apoio da Prefeitura, e seguirá calendário mensal; 2ª edição da rota acontece nesta sexta-feira (5), a partir das 17h, no Calçadão

A Avenida XV de Novembro, em Artur Nogueira, será palco de mais uma edição da feira gastronômica “Rota do Sabor” nesta sexta-feira (5), a partir das 17h. O evento é organizado pelo Grupo de Ambulantes com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude.

A rota reúne barracas e food trucks que oferecem diversidade de pratos e bebidas, além de música ao vivo, mesas e cadeiras para receber o público com conforto. A primeira edição, realizada em agosto, reuniu centenas de moradores e turistas.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a relevância da iniciativa e garantiu o apoio da Administração Municipal. “É muito positivo ver os ambulantes se organizando e oferecendo um evento que já atraiu um número expressivo de famílias e visitantes logo na primeiras edição. A Prefeitura vai continuar apoiando para que a feira cresça e se fortaleça”, afirmou.

Além da edição desta sexta (5), a feira já tem próxima data confirmada: 26 de setembro, também a partir das 17h, na Avenida XV de Novembro.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, Tatiane Gibertoni, ressaltou a proposta da feira neste início do calendário. “A ‘Rota do Sabor’ é um evento novo na cidade, mas já mostra que tem tudo para se tornar uma tradição. Nosso foco é dar visibilidade aos empreendedores locais e oferecer mais uma opção de lazer para a população”, explicou.