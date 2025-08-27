Aposta de Itapira é premiada na quina da Mega-Sena

Morador da cidade faturou mais de R$ 42 mil no concurso 2.906

O sorteio 2.906 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (26), premiou uma aposta feita na cidade de Itapira com a quina, ou seja, cinco dos seis números sorteados. O bilhete premiado foi registrado na Loteria Pé Quente de Itapira e rendeu ao apostador o valor de R$ 42.601,48.

Além de Itapira, outras cinco apostas do interior paulista também acertaram cinco dezenas: Campinas, Ibitinga, Rio Claro, Santa Rita do Passa Quatro e São José dos Campos – esta última com um prêmio maior, de R$ 85.202,96, por ter sido uma aposta com sete números. Os números sorteados foram: 17 – 33 – 37 – 41 – 46 – 49. Já o prêmio principal, de mais de R$ 33,7 milhões, saiu para uma aposta simples feita no Rio de Janeiro (RJ), que acertou sozinha as seis dezenas.