Artur Nogueira abre inscrições para o Miss e Mister Terceira Idade 2026

Evento acontecerá no dia 17 de julho, às 19h, no Teatro O Fingidor, com entrada gratuita

Artur Nogueira se prepara para mais uma edição do tradicional concurso Miss e Mister Terceira Idade, evento que celebra a beleza, a elegância, a autoestima e a qualidade de vida da população idosa. A grande noite acontecerá no dia 17 de julho, às 19h, no Teatro O Fingidor, com entrada gratuita

A organização do concurso está sob a coordenação do renomado missólogo Paulinho Munhoz, conhecido pelo trabalho realizado à frente de diversos concursos de beleza na região. Os candidatos também receberão preparação especial em passarela e coreografias de dança, sob a orientação da coreógrafa Cíntia Silva.

Mais do que uma competição, o evento tem como objetivo valorizar a maturidade, incentivar a socialização e fortalecer a autoestima dos participantes, proporcionando momentos de convivência, integração e protagonismo para a terceira idade.

Artur Nogueira já possui tradição nesse segmento. Em 2015, a nogueirense Maria Ângela Cerqueira conquistou o título de Miss Terceira Idade Estado de São Paulo, levando o nome do município ao cenário estadual da beleza sênior.

Atualmente, os títulos municipais pertencem a Otilia Joanes, Miss Terceira Idade 2025, e Sebastião Artur, Mister Terceira Idade 2025. Ambos representaram Artur Nogueira no concurso Miss e Mister 60+ Estado de São Paulo e agora se preparam para passar as faixas aos novos representantes da cidade.

As inscrições estarão abertas a partir de 8 de junho e poderão ser realizadas na loja Sonho das Noivas ou na secretaria do Grupo Vida Nova, localizada ao lado do Estádio Municipal.

A expectativa é de que o concurso reúna familiares, amigos e a comunidade em uma noite especial, marcada por emoção, alegria e celebração da experiência de vida dos participantes.