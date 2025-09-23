Artur Nogueira anuncia atrações da Expo Artur 2025 com grandes nomes da música nacional

Festa será realizada de 30 de outubro a 2 de novembro no Balneário Municipal; ingressos já estão à venda

A contagem regressiva para a maior edição da Expo Artur da história já começou. O evento, um dos mais aguardados do calendário festivo de Artur Nogueira e de toda a região, acontece entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, no Balneário Municipal, com uma programação recheada de estrelas da música sertaneja, forró e pagode.

A comissão organizadora da Expo Artur 2025 confirmou oficialmente as atrações principais, que prometem lotar a arena nos quatro dias de festa:

Confira a programação confirmada:

30/10 (quinta-feira) – Gino & Geno

31/10 (sexta-feira) – Leonardo + Jiraya Uai

01/11 (sábado) – Rio Negro & Solimões + Antony & Gabriel

02/11 (domingo) – Natanzinho Lima + Turma do Pagode

O evento contará com estrutura moderna, praça de alimentação, segurança reforçada e áreas de lazer para toda a família. A organização destaca que a edição de 2025 será a maior de todas já realizadas.

Os ingressos já estão à venda desde segunda-feira (22) no site www.seoingresso.com, com opções de setores e valores variados.