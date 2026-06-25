Artur Nogueira anuncia nova quadra poliesportiva em escola municipal

Projeto na EMEIF Osni José de Souza prevê quadra coberta, arquibancadas, vestiários e acessos cobertos

A Prefeitura de Artur Nogueira anunciou a construção de uma nova quadra poliesportiva na EMEIF Osni José de Souza. O projeto contempla uma estrutura coberta, com arquibancadas, vestiários e acessos cobertos, ampliando os espaços destinados às atividades esportivas e escolares.

A iniciativa é resultado de um trabalho conjunto entre a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de ampliar a infraestrutura da rede municipal de ensino e oferecer mais opções para a realização de atividades pedagógicas, esportivas e de integração escolar.

Segundo o prefeito Lucas Sia, a obra representa mais um avanço para a educação do município.

“Estamos investindo em espaços que promovem mais qualidade de vida, incentivam a prática esportiva e oferecem melhores condições para o aprendizado. Essa quadra será um patrimônio para os alunos, professores e toda a comunidade”, destacou.

Com a nova estrutura, a EMEIF Osni José de Souza passará a contar com um espaço preparado para atender diferentes atividades educacionais, esportivas e culturais, ampliando as possibilidades de uso da escola ao longo do ano letivo.

A construção da quadra reforça os investimentos do município na melhoria dos espaços escolares e na valorização de ambientes que contribuem para o desenvolvimento dos estudantes.

Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira

Foto: Divulgação

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