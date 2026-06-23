Artur Nogueira conquista mais uma vitória pela Liga Metropolitana de Basquete

Equipe nogueirense superou o adversário por 85 a 26 em partida válida pela 6ª rodada da competição

A equipe de basquete de Artur Nogueira conquistou mais uma vitória pela Liga Metropolitana de Basquete (LMB). Em partida válida pela 6ª rodada da competição, realizada no último fim de semana, o time nogueirense venceu Monte Mor pelo placar de 85 a 26.

Com bom desempenho coletivo durante toda a partida, a equipe construiu o resultado com ampla vantagem e manteve o ritmo ofensivo até o apito final.

O destaque da partida foi Luis Filipi, que anotou 15 pontos e contribuiu para a vitória da equipe.

Com o resultado, Artur Nogueira segue sua trajetória na competição e mantém o trabalho de fortalecimento da modalidade no município por meio das ações desenvolvidas pela Secretaria de Esportes.

A participação no torneio contribui para o desenvolvimento dos atletas e amplia a presença do município em importantes competições regionais.