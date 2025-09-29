Artur Nogueira conquista medalhas e garante 10 vagas na final do Paulista de Judô Aspirante

Equipe nogueirense brilhou na Fase Inter Regional com 9 medalhas, sendo 4 ouros, e terá representantes na decisão em Paulínia, no dia 25 de outubro

A equipe de Judô de Artur Nogueira conquistou um resultado expressivo no último final de semana. Durante a Fase Inter Regional do Campeonato Paulista Aspirante, realizada em Campo Limpo Paulista pela Federação Paulista de Judô, os atletas do município garantiram 9 medalhas – sendo 4 ouros, 2 pratas e 3 bronzes – além das vagas para a grande final.

Somadas à vaga já conquistada anteriormente, Artur Nogueira terá 10 representantes na decisão estadual, marcada para o dia 25 de outubro, em Paulínia.

O evento reuniu mais de 500 judocas de 60 equipes das regiões de Campinas (15ª Delegacia) e Araras (8ª Delegacia). Entre os destaques do time nogueirense estão João Paulo Sconfienza (Sub15 Meio Leve), Henrique Marangone (Sub15 Leve), Bianca Rodrigues (Adulto Meio Leve) e Francijane Nascimento (Adulto Meio Pesado).

Os quatro venceram todas as lutas, conquistaram a medalha de ouro e o título de campeões inter regionais aspirantes, assegurando presença na final do campeonato.

Luiz Vincentt (Sub15 Pesado) e Emilly Santos (Sub15 Meio Pesado) também tiveram atuações de destaque. Ambos chegaram até a final e, mesmo superados na última luta, garantiram a medalha de prata, o vice-campeonato de suas categorias e as vagas na decisão estadual. Marina Tavares (Sub15 Meio Médio), Kauã Xavier (Sub15 Meio Leve) e Vitória Carolina (Sub18 Meio Leve) completaram o quadro de medalhas da equipe nogueirense ao conquistarem o bronze e, junto dele, a classificação para a final.

O professor André Junior celebrou o desempenho dos atletas. “Essa foi nossa melhor participação pós-pandemia nessas categorias. Superamos os bons resultados do ano passado”, afirmou.

Já o professor Lucas Vieira destacou o esforço dos judocas durante toda a preparação. “Essa competição era nosso foco desde o início. Todos treinaram muito em busca desses resultados, e por isso merecem as conquistas de hoje”, ressaltou.

Além das conquistas mais recentes, Lucas Botasso (Sub15 Ligeiro) já havia garantido sua vaga na final do Campeonato Paulista ao vencer a Copa São Paulo, em abril. Com isso, o município terá 10 representantes na grande decisão.

O secretário de Esporte e Lazer, Caio Rodrigues, reforçou o orgulho pelo desempenho da equipe. “Mais uma vez estaremos presentes entre os melhores judocas do Estado, disputando títulos e medalhas com grandes equipes. Não é surpresa para quem acompanha os resultados dessa equipe durante o ano. Certo de grandes resultados, estaremos na torcida por todos”, disse.

PRÓXIMAS PARTICIPAÇÕES

O próximo desafio do judô nogueirense será o Torneio de Jaguariúna, no próximo domingo (5). A competição servirá como preparação para a Final do Campeonato Paulista Aspirante, a Final do Campeonato Paulista Sênior e a Seletiva para o Meeting Interestadual.