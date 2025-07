Artur Nogueira conquista ouro no Vôlei de Praia nos 67º Jogos Regionais

A cidade de Artur Nogueira brilhou na 67ª edição dos Jogos Regionais, realizada em Bragança Paulista, ao conquistar a medalha de ouro na modalidade Vôlei de Praia masculino. A dupla formada pelos atletas Matheus e Benhur teve uma campanha impecável, vencendo todas as partidas de forma invicta e garantindo o lugar mais alto do pódio.

Na semifinal, os nogueirenses superaram a forte equipe de Campinas por 2 sets a 1, em um confronto bastante equilibrado e repleto de emoção. Já na final, a dupla manteve o alto nível de desempenho e derrotou a equipe de Americana por 2 sets a 0, confirmando a superioridade ao longo de toda a competição.

O secretário de Esportes de Artur Nogueira celebrou o resultado: “Estou muito orgulhoso do desempenho dos nossos atletas. Conseguimos alcançar um feito inédito com a colocação de 15º na classificação geral, entre mais de 50 municípios, e isso é graças à dedicação de todos.”

Além do destaque no Vôlei de Praia, Artur Nogueira também garantiu vaga para os Jogos Abertos do Interior em outras três modalidades: Judô, Voleibol Masculino e Voleibol Feminino. O desempenho expressivo reforça o fortalecimento do esporte no município e a dedicação dos atletas, técnicos e toda equipe envolvida.

Os Jogos Abertos serão realizados no final do ano, na cidade de Ribeirão Preto, e Artur Nogueira segue confiante para manter o bom desempenho e representar o município com excelência.