Artur Nogueira conquista prata no vôlei de praia feminino dos 68º Jogos Regionais

Dupla Milena e Bárbara fez campanha histórica até a decisão; Benhur e Muryllo terminaram a competição na quarta colocação

Artur Nogueira, por meio da Associação Desportiva de Voleibol (ADV), encerrou a participação no vôlei de praia dos 68º Jogos Regionais do Estado de São Paulo com importantes resultados.

A dupla feminina formada por Milena e Bárbara conquistou a medalha de prata, enquanto a dupla masculina, composta por Benhur e Muryllo, finalizou a competição na quarta colocação.

A campanha feminina foi marcada por grandes atuações ao longo do torneio. Na fase inicial, Milena e Bárbara estrearam com vitória sobre Sumaré.

Na sequência, pelas oitavas de final, venceram São João da Boa Vista e avançaram às quartas.

Em um dos jogos mais emocionantes da competição, a dupla derrotou Indaiatuba por 2 sets a 1. Durante a partida, Milena sofreu uma lesão, recebeu atendimento e retornou à quadra para ajudar Artur Nogueira a conquistar a vitória no set decisivo.

Na semifinal, as atletas voltaram à areia e venceram Limeira por 2 sets a 0, resultado que colocou Artur Nogueira, pela primeira vez, na final do vôlei de praia feminino dos Jogos Regionais.

Na decisão, a dupla ficou com a medalha de prata, coroando uma campanha histórica para o esporte nogueirense.

No masculino, Benhur e Muryllo também representaram o município com destaque. A dupla estreou com vitória por 2 sets a 0 sobre Engenheiro Coelho, com parciais de 21 a 6 e 21 a 13, e seguiu competitiva durante toda a disputa, encerrando a participação na quarta colocação entre as melhores equipes da competição.

O prefeito Lucas Sia (PL) parabenizou os atletas pelo desempenho e destacou a importância do resultado para o esporte do município.

“Esses resultados refletem o comprometimento dos nossos atletas, treinadores e de toda a equipe que trabalha pelo desenvolvimento do esporte em Artur Nogueira. A medalha de prata e a campanha das duas duplas são motivo de orgulho para toda a cidade.”

Os Jogos Regionais são uma das principais competições esportivas do Estado de São Paulo e reúnem atletas de dezenas de municípios, promovendo o desenvolvimento do esporte e revelando talentos em diversas modalidades.