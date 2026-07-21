Artur Nogueira conquista vaga na final do vôlei masculino nos Jogos Regionais

Equipe venceu Monte Mor por 3 sets a 0 e disputará o título da competição

A equipe masculina de voleibol de Artur Nogueira garantiu vaga na final dos 68º Jogos Regionais do Estado de São Paulo. A classificação foi conquistada nesta terça-feira (21), após vitória por 3 sets a 0 sobre Monte Mor.

Os nogueirenses tiveram uma atuação consistente e dominaram a partida do início ao fim, fechando o confronto com parciais de 25 a 18, 25 a 21 e 25 a 15.

Com o resultado, Artur Nogueira mantém a campanha invicta na competição e segue na disputa pelo título dos Jogos Regionais. Na fase de grupos, a equipe venceu Socorro e Vargem, garantindo a liderança do Grupo B antes de confirmar a classificação para a decisão.

Disputados em Itatiba, os 68º Jogos Regionais reúnem atletas de diversos municípios da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo e figuram entre as principais competições do calendário esportivo paulista. Agora, a equipe nogueirense entra em quadra em busca do título da modalidade.