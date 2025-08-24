Artur Nogueira coroa Vitória Eduarda como Miss Mirim 2025

z\ Concurso chegou à 27ª edição com tema inspirado na infância dos anos 1980; Helena Simões e Helena Vieira também foram premiadas.

Da redação

Vitória Eduarda de Paula Oliveira foi coroada Miss Mirim Artur Nogueira na edição de 2025 do concurso, realizada neste sábado (23), no Teatro O Fingidor. Em sua 27ª edição, o evento trouxe como tema “Lindo Balão Azul”, em homenagem ao grupo musical infantil A Turma do Balão Mágico, sucesso dos anos 1980.

Além da coroa principal, o concurso também premiou as princesas: Helena Simões Adormo, como Primeira Princesa, e Helena Vieira Barbosa, como Segunda Princesa.

Promovido pelo missólogo e organizador Paulinho Munhoz, em parceria com a Prefeitura de Artur Nogueira, o Miss Mirim 2025 contou com a participação de 27 candidatas, que encantaram o público com carisma, alegria e simpatia.

Assim como nas edições anteriores, os ingressos foram solidários: cada entrada foi trocada por litros de leite, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Coroada, Vitória Eduarda de Paula Oliveira representará Artur Nogueira em eventos e concursos estaduais ao longo de seu reinado, além de receber brindes de comércios parceiros.

FOTOS: Divulgação/Prefeitura de Artur Nogueira