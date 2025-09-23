Artur Nogueira distribui mudas e reforça campanha do Setembro Amarelo

Ação contou com doação de ipês brancos e amarelos feita pela empresa Kurita e marcou também o Dia da Árvore

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPAA), promoveu nesta segunda-feira (22) a distribuição de mudas de ipês brancos e amarelos no Paço Municipal.

A iniciativa fez parte do projeto “Mudas da vida: cultivando esperança no Setembro Amarelo”, que teve como objetivo valorizar a vida, reforçar a importância do acolhimento e estimular reflexões sobre saúde mental e preservação ambiental.

A ação celebrou o Dia da Árvore, lembrado em 21 de setembro, e também marcou a campanha do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.

As mudas foram doadas pela empresa Kurita, instalada em Artur Nogueira às margens da Rodovia Professor Zeferino Vaz, parceira da iniciativa junto à Prefeitura.

Além da entrega das mudas, os servidores receberam mensagens de esperança sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. O simbolismo do plantio reforçou valores como paciência, cuidado e cultivo da vida, fortalecendo os vínculos entre saúde, segurança e meio ambiente.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a relevância da ação. “Esse projeto representa mais do que o simples ato de plantar uma árvore. Ele simboliza a valorização da vida e o cuidado com o próximo. É um convite para refletirmos sobre nossa saúde mental e para fortalecermos os laços de esperança e acolhimento em nossa comunidade”, afirmou.

Com a proposta, a Administração Municipal buscou sensibilizar os funcionários e promover engajamento em práticas que unem bem-estar, conscientização ambiental e valorização da vida.