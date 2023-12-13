ARTUR NOGUEIRA EMPREGA

VAGAS PAT – 13/12/2023

AJUDANTE DE MONTAGEM ELETRICA

04 VAGAS

ENSINO MEDIO
CONHECIMENTO NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE DE HORARIO, CNH A/B, POSSUIR VEICULO, SALARIO R$ 1.750,00, CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO, JANTAR E HOSPEDEGEM CASO ESTIVER EM VIAGEM, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

TECNICO ELETRICA /ELETRONICA

CURSO TECNICO
CONHECIMENTO NA FUNÇÃO, CNH B, POSSUIR VEICULO, LIDERAR EQUIPE,  SALARIO R$ 2.657,00, CAFÉ DA MANHA , ALMOÇO,JANTA E HOSPEDAGEM EM CASO DE VIAGENS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

TECNICO INSTALADOR CFTV E ALARMES

01 VAGA

CURSO TECNICO
EXPERIÊNCIA, CONHECIMENTO EM INSTALAÇÕES DE CFTV ANALÓGICO E IP, FAZER INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, CNH A/B, POSSUIR VEICULOSALARIO R$ 1.750,00, CAFÉ DA MANHA , ALMOÇO,JANTA E HOSPEDAGEM EM CASO DE VIAGENS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

 

PROJETISTA MECANICO

01 VAGA

ENSINO MEDIO COMPLETO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CURSO CORRELATO, SALARIO SERÁ DIVULGADO NA ENTREVISTA, CONVENIO MEDICO, ODONTOLOGICO, FARMACIA, CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CESTA BASICA.

 

TORNEIRO MECANICO

01 VAGA

FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO SERÁ DIVULGADO NA ENTREVISTA, CONVENIO MEDICO, ODONTOLOGICO, FARMACIA, CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CESTA BASICA.

 

AUXILIAR DE PROJETOS ELETRICOS

01 VAGA

ENSINO MEDIO EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CURSO CORRELATO, SALARIO SERÁ DIVULGADO NA ENTREVISTA, CONVENIO MEDICO, ODONTOLOGICO, FARMACIA, CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CESTA BASICA

 

SOLDADOR TIG/MIG

01 VAGA

FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CURSO CORRELATO, SALARIO SERÁ DIVULGADO NA ENTREVISTA, CONVENIO MEDICO, ODONTOLOGICO, FARMACIA, CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CESTA BASICA.

 

MADRILHADOR

01 VAGA

FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, (USINAGEM) SALARIO SERÁ DIVULGADO NA ENTREVISTA, CONVENIO MEDICO, ODONTOLOGICO, FARMACIA, CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CESTA BASICA.

 

SERVIÇOS GERAIS

02 VAGAS

FUNDAMENTAL
ATUAR NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SALARIO R$ 1.539,00 + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA BASICA + PLANO MEDICO E ODONTO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

 

VENDEDOR

01 VAGA

ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA EM VENDAS, CNH A/B, POSSUIR VEICULO,SALARIO R$ 1.600,00, VALE REFEIÇÃO DE R$ 380,00 REAIS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

 

VENDEDOR EXTERNO

01 VAGA

ENSINO MEDIO
CAPTAÇÃO DE CLIENTES DE FORMA ATIVA, CARRO DE SOM,FECHAMENTO DE PARCERIAS E CONVENIOA, CNH B, SALARIO R$ 1.790,00, VALE TRANSPORTE

 

TORNEIRO MECANICO

01 VAGA

FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA EM TORNO, MECANICA E FRESA, REFEIÇÃO NO LOCAL, CONVENIO MEDICO E ODONTO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

 

ELETRICISTA MONTADOR

10 VAGAS

ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA, CNH A/B, EXECUTAR TRABALHOS COM MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICAS PREDIAL E INDUSTRIAL CURSO TECNICO COMPLETO OU ANDAMENTO NAS AREAS DE AUTOMAÇÃO, ELETROTECNICA OU AREAS AFINS, CERTIFICADO DE

NR – 10, NR – 35, NR – 33, SALARIO R$ 1.980,00 + 30 % ADICIONAL PERICULOSIDADE

 

TRATORISTA AGRICOLA

02 VAGAS

FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA COMPROVADA EM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CNH D,POSSUIR VEICULO PARA  O TRABALHO, SALARIO R$ 1.935,15

 

MECANICO MANUTENÇÃO

01 VAGA

ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA,CNH A/B, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REPARO EM MONTAGEM EM MAQUINA,CONHECIMENTO EM ELETRICA E HIDRAULICA, SALARIO R$ 2.500,00 + AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

RURAL

40 VAGAS

FUNDAMENTAL
NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA, EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO E ATIVIDADES PRATICADAS EM ESTUFAS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA, SALÁRIO (INICIAL)  R$ 1.708,43 – DEPOIS DA EXPERIÊNCIA = R$ 1.749,33 – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, HOLAMBRA

 

OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA

05 VAGAS

FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CNH D/E, REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO E SEGURO DE VIDA, POSSUIR VEICULO PARA TRABALHO

 

AJUDANTE PRODUÇÃO 1

05 VAGAS

FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA AREA DE PRODUÇÃO, REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO, SEGURO DE VIDA,POSSUIR VEICULO PARA O TRABALHO

 

PEDREIRO

05 VAGAS

FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO, SEGURO DE VIDA,POSSUIR VEICULO PARA O TRABALHO

 

ELETRICISTA

05 VAGAS

ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO,  CURSO NR 10 ATUALIZADO REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO, SEGURO DE VIDA,POSSUIR VEICULO PARA O TRABALHO

 

AJUDANTE GERAL

03 VAGAS

FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA PRODUÇÃO, SALARIO R$ 1.968,75, CESTA BASICA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

 

AUXILIAR DE LIMPEZA

01 VAGA

FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

 

AJUDANTE DE PEDREIRO

06 VAGAS

FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

 

AJUDANTE SERRALHEIRO

01 VAGA

FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

 

AJUDANTE DE ARMADOR DE FERRAGENS

05 VAGAS

FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

 

DESENHISTA PROJETISTA

02 VAGAS

NIVEL TECNICO

( EDIFICAÇÕES) OU CURSANDO ENGENHARIA CIVIL
EXPERIENCIA, DOMINIO INTERPRETAÇÃO DE PROJETOS, PACOTE OFICCIE, AUTOCAD, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

 

AJUDANTE DE ACABADOR SUPERFICIE DE CONCRETO

04 VAGAS

FUNDAMENTAL
TRABALHOS DE PEDREIRO OU AUXILIAR, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

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