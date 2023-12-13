ARTUR NOGUEIRA EMPREGA
VAGAS PAT – 13/12/2023
AJUDANTE DE MONTAGEM ELETRICA
04 VAGAS
ENSINO MEDIO
CONHECIMENTO NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE DE HORARIO, CNH A/B, POSSUIR VEICULO, SALARIO R$ 1.750,00, CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO, JANTAR E HOSPEDEGEM CASO ESTIVER EM VIAGEM, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
TECNICO ELETRICA /ELETRONICA
CURSO TECNICO
CONHECIMENTO NA FUNÇÃO, CNH B, POSSUIR VEICULO, LIDERAR EQUIPE, SALARIO R$ 2.657,00, CAFÉ DA MANHA , ALMOÇO,JANTA E HOSPEDAGEM EM CASO DE VIAGENS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
TECNICO INSTALADOR CFTV E ALARMES
01 VAGA
CURSO TECNICO
EXPERIÊNCIA, CONHECIMENTO EM INSTALAÇÕES DE CFTV ANALÓGICO E IP, FAZER INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, CNH A/B, POSSUIR VEICULOSALARIO R$ 1.750,00, CAFÉ DA MANHA , ALMOÇO,JANTA E HOSPEDAGEM EM CASO DE VIAGENS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
PROJETISTA MECANICO
01 VAGA
ENSINO MEDIO COMPLETO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CURSO CORRELATO, SALARIO SERÁ DIVULGADO NA ENTREVISTA, CONVENIO MEDICO, ODONTOLOGICO, FARMACIA, CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CESTA BASICA.
TORNEIRO MECANICO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO SERÁ DIVULGADO NA ENTREVISTA, CONVENIO MEDICO, ODONTOLOGICO, FARMACIA, CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CESTA BASICA.
AUXILIAR DE PROJETOS ELETRICOS
01 VAGA
ENSINO MEDIO EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CURSO CORRELATO, SALARIO SERÁ DIVULGADO NA ENTREVISTA, CONVENIO MEDICO, ODONTOLOGICO, FARMACIA, CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CESTA BASICA
SOLDADOR TIG/MIG
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CURSO CORRELATO, SALARIO SERÁ DIVULGADO NA ENTREVISTA, CONVENIO MEDICO, ODONTOLOGICO, FARMACIA, CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CESTA BASICA.
MADRILHADOR
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, (USINAGEM) SALARIO SERÁ DIVULGADO NA ENTREVISTA, CONVENIO MEDICO, ODONTOLOGICO, FARMACIA, CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CESTA BASICA.
SERVIÇOS GERAIS
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
ATUAR NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SALARIO R$ 1.539,00 + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA BASICA + PLANO MEDICO E ODONTO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
VENDEDOR
01 VAGA
ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA EM VENDAS, CNH A/B, POSSUIR VEICULO,SALARIO R$ 1.600,00, VALE REFEIÇÃO DE R$ 380,00 REAIS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
VENDEDOR EXTERNO
01 VAGA
ENSINO MEDIO
CAPTAÇÃO DE CLIENTES DE FORMA ATIVA, CARRO DE SOM,FECHAMENTO DE PARCERIAS E CONVENIOA, CNH B, SALARIO R$ 1.790,00, VALE TRANSPORTE
TORNEIRO MECANICO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA EM TORNO, MECANICA E FRESA, REFEIÇÃO NO LOCAL, CONVENIO MEDICO E ODONTO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
ELETRICISTA MONTADOR
10 VAGAS
ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA, CNH A/B, EXECUTAR TRABALHOS COM MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICAS PREDIAL E INDUSTRIAL CURSO TECNICO COMPLETO OU ANDAMENTO NAS AREAS DE AUTOMAÇÃO, ELETROTECNICA OU AREAS AFINS, CERTIFICADO DE
NR – 10, NR – 35, NR – 33, SALARIO R$ 1.980,00 + 30 % ADICIONAL PERICULOSIDADE
TRATORISTA AGRICOLA
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA COMPROVADA EM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CNH D,POSSUIR VEICULO PARA O TRABALHO, SALARIO R$ 1.935,15
MECANICO MANUTENÇÃO
01 VAGA
ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA,CNH A/B, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REPARO EM MONTAGEM EM MAQUINA,CONHECIMENTO EM ELETRICA E HIDRAULICA, SALARIO R$ 2.500,00 + AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
RURAL
40 VAGAS
FUNDAMENTAL
NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA, EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO E ATIVIDADES PRATICADAS EM ESTUFAS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA, SALÁRIO (INICIAL) R$ 1.708,43 – DEPOIS DA EXPERIÊNCIA = R$ 1.749,33 – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, HOLAMBRA
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA
05 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CNH D/E, REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO E SEGURO DE VIDA, POSSUIR VEICULO PARA TRABALHO
AJUDANTE PRODUÇÃO 1
05 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA AREA DE PRODUÇÃO, REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO, SEGURO DE VIDA,POSSUIR VEICULO PARA O TRABALHO
PEDREIRO
05 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO, SEGURO DE VIDA,POSSUIR VEICULO PARA O TRABALHO
ELETRICISTA
05 VAGAS
ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CURSO NR 10 ATUALIZADO REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO, SEGURO DE VIDA,POSSUIR VEICULO PARA O TRABALHO
AJUDANTE GERAL
03 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA PRODUÇÃO, SALARIO R$ 1.968,75, CESTA BASICA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR DE LIMPEZA
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AJUDANTE DE PEDREIRO
06 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AJUDANTE SERRALHEIRO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AJUDANTE DE ARMADOR DE FERRAGENS
05 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
DESENHISTA PROJETISTA
02 VAGAS
NIVEL TECNICO
( EDIFICAÇÕES) OU CURSANDO ENGENHARIA CIVIL
EXPERIENCIA, DOMINIO INTERPRETAÇÃO DE PROJETOS, PACOTE OFICCIE, AUTOCAD, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AJUDANTE DE ACABADOR SUPERFICIE DE CONCRETO
04 VAGAS
FUNDAMENTAL
TRABALHOS DE PEDREIRO OU AUXILIAR, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA